I Ragazzi del reparto di cura mentale della cooperativa la Fenice collaborano alla realizzazione di una opera nel borgo dei murales.

Si è inaugurato oggi a Valogno, borgo del Comune di Sessa Aurunca, la Platonopoli di Plotino, il murales conclusivo di un progetto che ha visto coinvolti l’ASL Napoli 3SUD, diretta dal dottor Pasquale Sannino, e con la dottoressa Carla Boccia e la dottoressa Ornella Scogliamiglio, dei Litografi Vesuviani, l’associazione arteteca.

Giovanni Casale e sua moglie, della locale proloco, hanno fatto gli onori di casa, disquisendo sulla essenzialità dell’arte per fare comunità offrendo altresì buon cibo casareccio.

Della Pro Loco Valogno Nostro Francesca Salzano, Stefania la Ferrara, Ketamon Smeonz.

I Ragazzi del reparto di cura mentale della cooperativa la Fenice collaborano alla realizzazione di una opera nel borgo dei murales

L’arte viene ad essere una ottima katarsi contro il disagio mentale e per di piu’ consente a certi borghi di rinascere dal buio come i ragazzi, del gruppo la Fenice guidati, tra gli altri dall’operatrice Noemi, stanno ponendo in essere.

Il murales progettato e realizzato presso Valogno-borgo d’arte dagli utenti della salute mentale con l’aiuto degli artisti dell’inward, iniziato a novembre dall’iniziativa voluta fortemente dalla direttrice della UOSM Marigliano/Pomigliano dott.ssa Carla Boccia, neuropsichiatra.

Il murales nasce, in seguito ad un brainstorming durante il quale sono uscite diverse tematiche condivise da tutti quali l’abbraccio e l’integrazione. È stata un’esperienza che ha coinvolto tutti sia utenti che operatori lasciando una forte emozione e creando un momento di integrazione.

La dottoressa Carla Boccia sempre mette passione nelle idee che elabora.

L’Artista è stato il grande Angelo che ha fatto volare con il suo murales che pulsa di elettronica e sonorità vibranti.

Giovanni Di Rubba