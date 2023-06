Giunge alla sua IV edizione il Festival teatrale “I Nostri Miti” a Pomigliano d’Arco. Quest’anno gli spettacoli partiranno il giorno 7 luglio e si concluderanno il 7 settembre con la fine della stagione estiva che come ogni anno si tinge di musica spettacolo e arte. Sei serate dedicate al teatro che, come dichiara l’organizzatore storico del Festival Carmine Antonio Caprioli: “Tingeranno il Giardino dei Miti della magia dell’evento che si compie, di un qui ed ora dove aspiriamo ad abbattere ogni quarta parete tra gli attori e il pubblico”.

Pomigliano d’Arco: al via la IV edizione del festival teatrale “I Nostri miti”

Gli spettacoli si terranno presso la location del Giardino dei Miti che si trova nel cuore storico della città, in via Matteo Renato Imbriani. Nella strada che porta il nome di una delle più grandi famiglie storiche della città. Quest’anno il festival ha assunto una dimensione nazionale e l’organizzazione ha voluto coinvolgere artisti di primo piano della scena teatrale e cinematografica italiana come Giulio Scarpati, Giuseppe Manfridi Francesco Maria Cordella Irma Ciaramella Elisabetta d’ Acunzo Ernesto Lama Pepe Miale.

Nuova direzione artistica per Felice Panico, attore, regista e autore pomiglianese

Una novità per quest’anno è la presenza dell’autore attore e regista Felice Panico al quale è stata affidata la direzione artistica del festival la cui presenza è stata fortemente voluta dall’organizzatore. “Ho accettato con entusiasmo la proposta di Carminantonio V. Caprioli organizzatore instancabile da anni di questo festival del teatro la direzione artistica del festival, una grande responsabilità a cui aggiungo una grande ambizione trasformare la nostra rassegna teatrale cittadina in un festival di respiro nazionale un nuovo inizio un nuovo seme”.

Cinzia Porcaro