Tavakalika 2023. L’associazione culturale VitulArte, in collaborazione con la Proloco vitulatina e il club Napoli M092, è lieta di presentare la seconda edizione di TAVAKALIKA, una rassegna musicale estiva che si svolgerà nella suggestiva Piazza dei Vitulatini nel mondo, situata nella città di Vitulazio in provincia di Caserta.

L’evento, programmato per il 30 giugno e il 1 e 2 luglio 2023, mira a valorizzare l’arte musicale come strumento per rivitalizzare la provincia e sostenere l’impegno dei giovani nell’ambito della creazione culturale.

TAVAKALIKA per per la comunità locale rappresenta un’opportunità unica di immergersi in una gamma eclettica di generi musicali eseguiti dal vivo da artisti emergenti del territorio. Cantautori, gruppi musicali e Dj si esibiranno per il pubblico, offrendo spettacoli coinvolgenti e memorabili. L’obiettivo principale dell’evento è quello di promuovere la musica sul territorio, evidenziando il talento dei giovani artisti locali e creando un’atmosfera culturale vibrante in un territorio spesso privo di concerti.

Tavakalika 2023: nel week end con contest per band emergenti

Ma TAVAKALIKA non si limita solamente a celebrare l’arte musicale. L’evento ha una nobile causa sociale: gli introiti derivanti dalle attività di food & beverage saranno devoluti all’Associazione Italiana Sindrome “X Fragile”, che si impegna nell’aiutare coloro che affrontano questa complessa patologia. L’anno scorso, grazie al sostegno del pubblico, i fondi raccolti sono stati devoluti alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, dimostrando così l’impegno di TAVAKALIKA nel sostenere e collaborare con enti e associazioni che operano nel sociale.

Inoltre, l’edizione 2023 di TAVAKALIKA propone un contest dedicato ai musicisti emergenti, in cui gruppi come Dissolute, Giugnolive, Ginepro e Vandarko si esibiranno per ottenere il riconoscimento come talenti promettenti della scena musicale provinciale. Durante i tre giorni di evento, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a spettacoli unici e coinvolgenti, arricchendo così la propria esperienza musicale.

La rassegna musicale TAVAKALIKA culminerà in tre serate straordinarie, ciascuna con ospiti di rilievo. Venerdì 30 giugno, l’evento prenderà il via con spettacoli live di sound hip hop, con la partecipazione di DONIX e IVANO, membri della LA PANCHINA KREW.

Sabato 1 luglio il WNC ENSAMBLE intratterrà il pubblico con un imperdibile set, ma la vera sorpresa della serata sarà il concerto di JOSEPH MARTONE, italo-americano che si è affermato come un punto di riferimento nella scena musicale blues-noir italiana. La sua voce profonda e le melodie coinvolgenti conquisteranno il pubblico, trasportandolo in un viaggio emozionante attraverso le radici della musica blues.

La rassegna raggiungerà il suo culmine domenica 2 luglio con il dj set travolgente di M’BOSTA PROJECT. Questo talentuoso artista sa come far ballare la folla e trasmettere energia positiva attraverso la sua selezione musicale eclettica. Infine, la chiusura della tre giorni sarà affidata alla band LA TERZA CLASSE. Il gruppo dinamico e coinvolgente grazie al suo sound country folk metterà in scena un concerto che farà vibrare il pubblico, lasciando un’impronta duratura nella memoria di tutti coloro che parteciperanno all’evento.