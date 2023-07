Il Basket 3x3 nella Città della Pasta Gragnano Summer League

Anche nella Città della Pasta arriva il basket 3×3, si tratta della nona edizione della Gragnano Summer League, che si svolge all’interno del piazzale parcheggio della ex Ferrovia (piazza Amendola), dal 30 giugno al 2 luglio 2023.

Giornate intense si respirano a Gragnano quindi, dove lo sport e l’amore per la pallacanestro si sentono anche a centinaia di chilometri, infatti è lo stesso presidente della ASD Mamba Gragnano Basket, Ciro Vieni, a confermarci la presenza di atleti appassionati venuti addirittura da fuori regione. Nei giorni scorsi il piazzale è stato preparato a dovere per ospitare il Torneo, che non arriva nella città gragnanese solo oggi, ma piuttosto nasce nell’anno 2015 con l’obiettivo di promuovere la pallacanestro nel paese dei Monti Lattari.

Domenica sarà la giornata finale dell’evento. Si inizierà dalla mattina con un Open Day dedicato ai più piccini e poi dal primo pomeriggio inizieranno le GSL Finals, in cui ci sarà una spettacolare gara delle schiacciate oltre a delle partite ad alto tasso tecnico (visti i tanti giocatori di livello che vi parteciperanno).

Quasi 200 atleti nella città di Gragnano: le parole degli organizzatori

Abbiamo quindi parlato con Ciro Vieni, presidente della ASD Mamba Gragnano Basket, il quale ci ha detto quanto segue: “Siamo all’interno dell’Italia Streetbasket Circuit già dal 2020, anno in cui è nato (il circuito nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro per le gare 3 contro 3). La Gragnano Summer League è alla nona edizione, siamo nati nel 2015 e anno dopo anno siamo cresciuti sempre di più fino ad arrivare al successo di oggi: possiamo dire infatti di aver portato nella nostra Città quasi 200 atleti da tutta la Campania e non solo, abbiamo ragazzi che vengono da Roma, da Brescia e anche dalla Regione Sicilia. Parliamo di player che sono venuti a Gragnano solo per giocare il Torneo”.

Ed ha aggiunto inoltre: “Non è stato facile organizzare questo evento ma ce l’abbiamo fatta! Vedere tanti ragazzi che percorrono chilometri e chilometri, rinunciando anche ad impegni personali, per poter essere alla Gragnano Summer League per me e per gli altri due organizzatori – Nello Cesarano e Giusy Sicignano – è la più bella soddisfazione che potessimo chiedere. Lavoriamo a questo torneo da mesi e da 9 anni portiamo avanti questo progetto del 3×3 che oggi ci permesso ad essere tra i più importanti tournament di tutto il sud Italia quanto meno. E un’altra grande vittoria è quella di essere stati in grado di farlo nel centro della nostra città che speriamo nel breve periodo possa essere ancora più interessata a questo sport grazie anche al progetto Mamba Gragnano, che opera ed opererà sul territorio negli anni a venire, sempre con lo stesso spirito e la stessa passione che ci contraddistingue e che ci ha permesso di essere rilevanti in questo settore dopo anni di sacrifici.

Il Basket 3×3 nella Città della Pasta: Gragnano Summer League

La cerimonia di apertura dell’evento, alla presenza del sindaco di Gragnano, è avvenuta il 30 giugno, sempre in piazza Amendola. L’evento è infatti patrocinato dal Comune di Gragnano. “È in momenti come questi che vedo la vera essenza di Gragnano, una città vibrante, unita e proiettata verso il futuro. Siamo una realtà che valorizza lo sport e che crede nel potere di ispirare le nuove generazioni. È un orgoglio fare parte di questa meravigliosa comunità e continuare a promuovere lo sport come veicolo di crescita e di coesione sociale”, sono le parole diffuse dalla pagina Facebook ufficiale del Sindaco Nello D’Auria.

“Stiamo lavorando da mesi a questo progetto e siamo sicuri che tutti gli sforzi fatti per portare il 3×3 nel centro del nostro paese sia un importante volano per far avvicinare grandi e piccini a questo bellissimo sport. Ce la stiamo mettendo tutta e ce la metteremo tutta fino alla fine per farvi vivere ore spensierate e di spettacolo”, scrivono dal profilo Facebook ufficiale gli organizzatori della società sportiva gragnanese.

Cos’è Italia Streetbasket Circuit 2023

La competizione Gragnano Summer League (Classic) fa parte dei tornei dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2023 gestiti dalla Federazione Italiana Pallacanestro. L’Opening Tournament (Master) di questa stagione si è giocato a Napoli il 2 e 3 giugno. Va ricordato che il torneo di apertura, organizzato nella città partenopea, ha dato il via ad un tour che toccherà 18 Regioni italiane, per un totale di 93 Tornei. Le Estathé 3×3 Italia Finals di Cesenatico, che si terranno il 4 ed il 5 agosto, assegneranno il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

Tutti gli aggiornamenti sul circuito sono disponibili attraverso il sito ufficiale 3x3italia.fip.it, ma anche sulla pagina Instagram 3x3italiaofficial e su quella Facebook 3×3 Italia. Gli hashtag ufficiali sono invece #3x3Italia e #3x3Estathé. (Il Progetto Estathé 3×3 Italia FIP Circuit 2023).

Andrea Ippolito