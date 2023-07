A Gragnano La Corsa degli Antichi Mulini 2023

“La Corsa degli Antichi Mulini“, per l’anno 2023, è ancora una volta nella città di Gragnano. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, è prevista per il giorno 2 luglio 2023, mentre il raduno dei partecipanti è programmato alle ore 7.00 nella Valle dei Mulini (via dei Mulini), all’altezza del Mulino Lo Monaco.

Nella Città della Pasta si vedrà allora la gara podistica su percorso misto, corsa su strada e trail, nei sentieri della Valle dell’Imbuto, il Borgo del Castello ed ovviamente in attraversamento nella Valle dei Mulini. “Non solo corsa, ma anche passeggiata nella natura con le famiglie”, fanno sapere gli organizzatori.

L’evento sportivo – organizzato dalla ASD Stabiaequa Half Marathon, sotto l’egida della UISP Comitato Territoriale di Napoli, con la collaborazione del Centro di Cultura e Storia di Gragnano e Monti Lattari “Alfonso Maria Di Nola”, con il contributo della palestra gragnanese Pakla H24 ed il patrocinio del Comune di Gragnano – prevede una corsa non competitiva a passo libero di km 10 ed una camminata a passo libero di km 5 (il tempo massimo di chiusura per la corsa non competitiva di 10 km a passo libero è di ore 3).

Il ritiro del numero di pettorale avverrà sempre presso Valle dei Mulini ed il Mulino Lo Monaco, dalle ore 7.00 alle ore 8.00 di domenica 2 luglio 2023. A tutti gli iscritti alla Corsa verrà consegnato all’arrivo un pacco corsa, più ristoro. Alla fine ci sarà un sorteggio tra tutti i concorrenti per la ricezione di alcuni prodotti.

Il percorso

La Corsa non competitiva a passo libero di km 10 seguirà questo percorso: partenza alle ore 8:30 dalla via del Presepe, nei pressi del Mulino Lo Monaco, si risalirà dall’antica strada verso la frazione di Castello, si proseguirà poi all’interno della frazione di Aurano, per poi salire verso la Valle dell’Imbuto. Da questa posizione i podisti potranno attraversare il ruscello ed il dorso dell’acquedotto Medievale, inizierà da qui la discesa lungo la valle. Si procederà ancora con la risalita verso il Casello, si attraverserà il borgo e si giungerà al traguardo. Per quanto riguarda invece la Camminata lungo la Valle dei Mulini a passo libero di km 5, la partenza è sempre dal Mulino Lo Monaco, con giro di boa nell’Acqua della Forma e ritorno. (Il percorso). (Il regolamento). (Info).

Andrea Ippolito