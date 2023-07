Nuova Giunta a Cercola: il sindaco Rossi ha scelto gli assessori che lo affiancheranno

Il sindaco di Cercola, Biagio Rossi, ha nominato la giunta comunale che lo affiancherà nel percorso amministrativo. A circa un mese dalla sua elezione pronta a partire a pieno l’azione amministrativa del nuovo sindaco scelto dai cercolesi. Tre gli assessori in rosa, metà giunta.

Giulio Bentivoglio, vicesindaco con deleghe a Infrastrutture e Protezione civile, in quota “Uniamoci per Cercola”.

Tanta quota rosa in giunta a Cercola: tre gli assessorati al femminile

Simona Belprato, in quota “Fare per Cercola”, guiderà le Politiche Sociali, Patrimonio, Edilizia Scolastica;

A Caterina Manzo, in quota “Free Cercola”, il sindaco ha riservato Scuola, Cultura, Spettacolo, Inclusione, Pari Opportunità e Contrasto alle discriminazioni e infine Tutela degli animali;

Personale e Tributi, Sicurezza, Politiche del Lavoro, Transizione Digitale, Contenzioso e Trasparenza sono i settori di cui si occuperà Annunziata Ilardo.

Per Domenico Busiello, per “Uniamoci per Cercola”, le deleghe all’Ambiente, Aree Verdi e Decoro Urbano, Sport e Attività Produttive.

“Avanti con il programma”, così il primo cittadino Biagio Rossi

«Auguro buon lavoro agli assessori e ai consiglieri comunali che subentrano in assemblea, Fabio Miracolo e Gaetano Barone.

Insieme daremo vita a un percorso di cambiamento e miglioramento della nostra Cercola, portando avanti il programma per il quale siamo stati votati ed eletti», ha dichiarato il sindaco Biagio Rossi.

Il 10 luglio il primo Consiglio Comunale della nuova amministrazione. Primo Presidente ad interim, il primo eletto Santolo Esposito.