Piano di Sorrento. “Estate Blu 2023”, entra nel vivo la rassegna estiva del Comune

Piano di Sorrento. Eventi culturali e artistici, spettacoli di musica, teatro e danza. Cinema, letteratura, concerti, cabaret. Ma anche storia e archeologia.

Un’ampia rassegna quella messa a punto dall’Amministrazione comunale di Piano di Sorrento (Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo) che si svolgerà in particolare tra Villa Fondi, Piazza Cota, Marina di Cassano, Ripa di Cassano ed altre location cittadine.

“Estate Blu 2023-Davanti al Golfo di Surriento”, questo il nome del programma, propone per cittadini e turisti (sempre con ingresso libero e gratuito) tanti appuntamenti di spessore.

La rassegna, iniziata sabato scorso a Villa Fondi con Erri De Luca e Cosimo Damiano Damato con “Le rose di Sarajevo”, entra nel vivo con importanti iniziative. Oggi, venerdì 30 giugno in piazza Cota dalle ore 20, si terrà la II Edizione degli “Incontri Internazionali del Folklore” con 17 gruppi provenienti da tutta Europa con la sfilata dei gruppi e l’esibizione tra musica e balli nei tradizionali costumi. Sabato 1 luglio, presso Villa Fondi, alle ore 20.30 Marino Bartoletti presenterà la sua Trilogia di Libri.

A seguire altri eventi tra cui la rassegna cinematografica “Incontri al buio sotto le stelle”, la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu ai titolari dei lidi del Borgo Marina di Cassano e a seguire “Puntoeacapo” in concerto, la rassegna “Corti in Villa” con proiezioni serali, gli appuntamenti per i libri di Maurizio De Giovanni e Diego De Silva, il concerto di Lauro e Gabriele, il cabaret di Simone Schettino, il “Concerto a Maria” a Villa Fondi alle 4,30 nel giorno dell’Assunta, una serata di solidarietà per le popolazioni dell’Emilia, una mostra fotografica dedicata all’archeologo Georges Vallet.

Ma anche quattro giorni con “Incontri di Vini e Sapori Campani”, una serata con Patty Schisa che presenta i 45 anni di danza, un omaggio a Massimo Troisi e Franco Battiato, iniziative dedicate al valore delle donne, appuntamenti teatrali e presentazioni di libri. E tanti altri eventi.

Il Vicesindaco di Piano di Sorrento Giovanni Iaccarino (delegato a Cultura, Turismo e Spettacolo) ha dichiarato: “Anche quest’anno proponiamo un’importante serie di appuntamenti, eventi e iniziative per l’estate. Continua a essere costante il filo di valori che ci lega al territorio, alle nostre realtà artistiche e culturali di spessore e al nostro tessuto sociale. Le iniziative coinvolgono il nostro gioiello di famiglia, Villa Fondi, ma anche Piazza Cota e le altre realtà del territorio.

Ringrazio l’Ufficio Cultura col nostro Funzionario, il Dottor Giacomo Giuliano, che ha reso possibile predisporre questa rassegna.

Abbiamo tenuto conto ovviamente delle necessità di bilancio: rispetto a un’estate fa, c’è un programma diverso ma come in ogni famiglia c’è stato un lavoro di squadra che ha consentito alla nostra squadra di elaborare una rassegna di spessore contemperando le indicazioni di bilancio”.