A Pomigliano d'Arco l'evento “Il futuro non sarà…indifferenza”: la Fondazione Infanzia chiude l’anno scolastico nel segno della speranza

Si è concluso con uno spettacolo nel Parco Pubblico Giovanni Paolo l’anno scolastico delle cinque scuole dell’infanzia della Fondazione “Pomigliano Infanzia”, una delle eccellenze storiche di Pomigliano. Si è tenuta una festa per i bambini e i genitori, identificata dall’hashtag “Il futuro non sarà… indifferenza”. Questo titolo non è stato scelto a caso, dopo i tragici avvenimenti che hanno scosso la comunità di Pomigliano, con il brutale omicidio di Friederick Akwasi, un clochard che da anni viveva nei giardini del Parco delle Acque di Pomigliano, vicino a uno dei supermercati più rinomati della zona.

A Pomigliano d’Arco l’evento “Il futuro non sarà…indifferenza”

Alla manifestazione erano presenti l’Assessore alle Fondazioni Patrimonio e Pari Opportunità, l’Avvocato Elvira Romano, il Sindaco Raffaele Russo, il Vicesindaco Domenico Leone e l’Assessore al Bilancio Mattia De Cicco, che hanno portato i loro saluti e gli auguri per il futuro lavoro. La manifestazione è iniziata con una toccante presentazione della coordinatrice didattica, che ha citato una frase di Maria Montessori per sottolineare l’impegno profuso e il fine didattico per cui lavora tutto il personale della fondazione nell’accompagnare i bambini durante l’anno. La frase cita: “Se c’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non può che venire dal bambino, perché è in lui che si costruisce l’uomo”.

La Fondazione Infanzia chiude l’anno scolastico nel segno della speranza

Successivamente sono stati ringraziati lo staff della fondazione, le famiglie, i responsabili dei vari plessi, i dipendenti e l’amministrazione Russo, che ha fatto sentire la sua presenza e il suo supporto. Era presente anche l’assessore preposto alle Fondazioni, all’Avvocatura, al Patrimonio e alle Pari opportunità, l’avvocato Elvira Romano, che ha parlato delle strategie che saranno messe in campo per realizzare progetti futuri grazie alla sinergia nata con la fondazione, il direttivo, lo staff e le famiglie. “Ci sono grandi obiettivi da raggiungere insieme per il prossimo quinquennio”, ha dichiarato l’assessore dal palco. Erano presenti anche il sindaco Raffaele Russo, il vicesindaco Domenico Leone e l’assessore al Bilancio Mattia De Cicco.

Due ore di grande divertimento per i bambini e le loro famiglie

Sono state due ore di grande divertimento per i bambini e le loro famiglie. La manifestazione è iniziata con una kermesse di balli e canti delle diverse classi dei vari plessi. Nonostante la tenera età, i bambini si sono esibiti con gioia e partecipazione grazie alla guida e al supporto delle maestre. È stata allestita un’area dedicata all’animazione. È stata una giornata speciale che ha chiuso un anno scolastico e ha lasciato aperte le porte della speranza per un futuro migliore per tutti, come ha dichiarato l’assessore Elvira Romano: “Perché il futuro sia migliore, bisogna partire dai bambini e dalla scuola che ha il dovere di seguirli, educarli e formarli, trasmettendo conoscenza ma anche valori più solidi. L’intento è quello di costruire nuove generazioni di uomini e donne culturalmente ed umanamente migliori”.

Cinzia Porcaro