Pomigliano, si terrà martedì 4 luglio alle ore 11 nell’Aula Consiliare del Comune la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento “Sugo, cibo da strada in salsa vesuviana” dal 7 al 9 luglio organizzato su iniziativa dell’Assessorato al commercio e alle attività produttive.

Pomigliano, “Sugo, cibo da strada in salsa vesuviana”: lunedì 14 luglio ore 11

In collaborazione con le associazioni di categoria dei commercianti di Confcommercio e Confesercenti, Aicast e Fit, con la fondazione Pomigliano Jazz in Campania e in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e che oltre alle degustazioni vedrà in scena tre spettacoli da non perdere: l’anteprima di Pomigliano jazz con Marco Zurzolo e il suo nuovo spettacolo di The new showman venerdì 7 luglio, sabato 8 con lo spettacolo di Sal da Vinci e domenica 9 luglio con il concerto della Paisiello Swing Orchestra.

Interverranno: Marianna Manna, Assessore al Commercio ed alle Attività Produttive del Comune di Pomigliano, Raffaele Russo, Sindaco di Pomigliano d’Arco.