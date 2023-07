Sorrento Incontra 2023, Napoli protagonista: sette appuntamenti per celebrare il capoluogo partenopeo e la sua cultura

Sorrento Incontra 2023: Massimiliano Gallo, Lina Sastri, Veronica Maya. E poi Francesco Pinto, Massimo Ugolini, Alma Porteña, Raffaello Converso, Franco Ponzo e la band dei Medici oncologi napoletani musicisti di jazz per beneficenza.

Sono sette gli appuntamenti del cartellone di Sorrento Incontra 2023, promosso dal Comune di Sorrento e realizzato da InScena, che si terrà dal 6 luglio al 22 settembre, tra il chiostro di San Francesco, la Villa Comunale e il parco Ibsen.

Si parte il 6 luglio, alle ore 19, con la presentazione del libro “Gli strani casi del Club 22” di Francesco Pinto, edito da Harper Collins, che vedrà la partecipazione di Massimiliano Gallo. Un giallo che rievoca la Napoli degli anni Sessanta, che animerà il chiostro di San Francesco con una serata condotta dal giornalista Luigi D’Alise.

Sorrento Incontra 2023, Napoli protagonista

L’8 luglio, alle ore 19, in Villa Comunale, in scena Veronica Maya e il Millenium Ensemble, con uno spettacolo dedicato al teatro per ragazzi con la favole dei Fratelli Grimm. Sarà la voce inconfondibile di Lina Sastri, invece, la protagonista del Concerto Napoletano in programma per il 14 luglio, alle ore 20.30 al chiostro di San Francesco.

Si prosegue il 28 luglio alle ore 19 sempre al chiostro di San Francesco, con la presentazione del libro “La notte prima”, edito da Cairo, scritto da Massimo Ugolini, con racconti di Maurizio de Giovanni.

Il volume, presentato dall’autore, narra della lunga notte che precede la conquista del terzo scudetto nella storia del Napoli.

Una notte indimenticabile, attesa per trentatré anni, raccontata da un giovane tassista con il bernoccolo del giornalismo.

Modera lo scrittore Francesco Pinto. Previsti interventi musicali di Fofò Bruno e Pietro de Cristofaro.

Sette appuntamenti per celebrare il capoluogo partenopeo e la sua cultura

Dopo una pausa, si riprende il 10 agosto, alle ore 20.30, concerto del duo Alma Porteña al chiostro di San Francesco che ospiterà il 24 agosto, sempre alle ore 20.30, Raffaello Converso con il suo spettacolo La Canzone Napoletana d’Autore, alla chitarra Franco Ponzo.

Finale, il 22 settembre, al parco Ibsen, alle ore 20.30 con una serata di beneficenza dal titolo “C’era una volta il night” che vedrà sul palco la formazione Medici oncologi napoletani musicisti di jazz per beneficenza. Una storia affascinante che attraverso racconti, video e, naturalmente musica, che ripercorre un periodo particolarmente felice, ricco di progetti e di desiderio di rinnovamento: i favolosi anni 60.

“Abbiamo voluto dedicare l’edizione di quest’anno a Napoli, che sta vivendo un momento magico in chiave turistica – spiega il consigliere comunale Rossella Di Leva, che ha curato l’iniziativa – Il mondo intero sta riscoprendo questa magnifica città, la sua cultura, il suo patrimonio, e non potevamo sottrarci a celebrarla con il nostro contributo. Si tratta di un cartellone che spazia dalla letteratura alla musica e al teatro, con un omaggio anche allo straordinario risultato del Napoli con l’agognato scudetto, che siamo certi incontrerà ancora una volta il gradimento di cittadini e visitatori”.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito. Per prenotazioni il numero WhatsApp è il 3383212547. Per informazioni telefonare allo 0815448891.