Città della Pasta: inizia “Gragnano Summer Sport”

“L’attesa è finita!”, scrivono dalla Parrocchia San Leone II, “Gragnano Summer Sport inizia dai più piccoli! Un’estate indimenticabile all’insegna dello sport!”, le attività previste nella Città della Pasta sono iniziate il 1° luglio.

I giochi sono organizzati dalla Parrocchia San Leone II, con il patrocinio del Comune di Gragnano, presso il parcheggio della Scuola Media Roncalli in viale Vincenzo Lombardi, nei pressi di piazza Guglielmo Marconi (già piazza San Leone).

Inizia “Gragnano Summer Sport”

E’ previsto anche il Torneo di Beach Volley, giunto alla sua seconda edizione, che sarà aperto sia alle categorie under 19 (sotto i 19 anni) che over 19 (sopra i 19 anni). Ci sarà anche la possibilità di giocare a Foot Volley e a Badminton (Beach Badminton), oltre a tutta una serie di giochi pensati e dedicati ai più piccoli, come fanno sapere dalla Parrocchia San Leone II: con l’obiettivo di “farli divertire e stimolare il loro spirito sportivo”.

La seconda edizione del Torneo di Beach Volley misto si svolgerà, a partire dal 3 luglio, sempre all’interno del parcheggio della Scuola Media Roncalli, che per l’occasione si trasformerà in una vera e propria arena. Le competizioni sono: Misto UNDER 19 anni e Misto OVER (a partire da 19 anni).

Da sabato 1° luglio, nella stessa area deputata alle gare, sono stati allestiti dei giochi gonfiabili gratuiti per bambini. Il tutto fa parte delle attività del nuovo progetto Gragnano Summer Beach, anche questo patrocinato dal Comune gragnanese.

La prima edizione del Torneo di Beach Volley

L’anno scorso, il campo di Beach Volley nella Città di Gragnano, venne inaugurato il giorno 17 luglio, la struttura che ospitava le gare si trovava, come oggi, nell’area parcheggio della Scuola Media Roncalli. L’organizzazione, a cura dell’Unità Pastorale di Gragnano, aveva il patrocinio morale del Comune di Gragnano e rientrava nelle manifestazioni inserite nel Programma del cartellone degli eventi “Estate in Bellezza 2022”.