Armel Bella-Kotchap potrebbe essere il difensore centrale che il Napoli sta cercando per il dopo-Kim: attualmente Bella-Kotchap è sotto contratto con il Southampton. Il giovane difensore francese naturalizzato tedesco è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Nella scorsa stagione ha giocato in Premier League con la maglia del Southampton e nonostante la retrocessione della squadra in Championship, ha fatto un buon campionato.

Bella-Kotchap, difensore francese naturalizzato tedesco

Già qualche anno fa le sue prestazioni non sono passate sotto silenzio, tanto da guadagnarsi le convocazioni nelle selezioni giovanili della Germania e diventare un pilastro difensivo per il Bochum, contribuendo alla promozione della squadra in Bundesliga nel 2021. Il Southampton ha successivamente acquistato il giocatore per una cifra di circa 10 milioni di euro.

Bella-Kotchap si ispira a Rio Ferdinand e si distingue per il suo approccio fisico al gioco e la sua determinazione nel cercare il possesso palla. Se riuscirà a migliorare ulteriormente le sue abilità con la sfera ai piedi, potrebbe diventare un difensore centrale veramente di alto livello.

Le sue qualità non sono sfuggite nemmeno all’area scouting del Napoli che anche questa volta ha intenzione di andare a prendere giovani talenti con un grande potenziale anziché giocatori già affermati.

Il Napoli e la ricerca dei nuovi talenti

Il Napoli ha mostrato un’innovazione costante nel mercato del calcio, con l’obiettivo di crescere continuamente e puntare su calciatori giovani che possano fare la differenza grazie al loro impegno e alla loro voglia di emergere. Bella-Kotchap sembra essere il tipo di talento che il club partenopeo sta cercando.

L’allenatore Rudi Garcia ha espresso la sua richiesta di rassicurazioni sul fronte degli acquisti e il presidente De Laurentiis è determinato a soddisfare le sue richieste, cercando di trattenere la maggior parte dei giocatori chiave della squadra.

Il franco-tedesco ha le carte in regola per il Napoli, anche economicamente

Dal punto di vista economico e strutturale, Bella-Kotchap, 22 anni a dicembre prossimo, si adatta perfettamente alle politiche del Napoli. Attualmente, la dirigenza sta valutando attentamente la situazione e si appresta a intraprendere i contatti necessari con il Southampton.

Il difensore tedesco, che possiede anche passaporti camerunense e francese, è dotato di una notevole prestanza fisica, con i suoi 190 cm di altezza, ma è comunque molto rapido e abile negli scontri uno contro uno e nell’anticipazione sugli attaccanti avversari. Il suo contratto scade nel 2026 e sebbene il Southampton non lo consideri incedibile, sarà necessario un’offerta di circa 20 milioni di euro per strapparlo al club inglese. Attualmente, Bella-Kotchap percepisce un salario annuo di circa 900mila euro con il Southampton, quindi anche dal punto di vista economico si adatta alle politiche di gestione imposte da De Laurentiis.

La possibile acquisizione di Bella-Kotchap rappresenterebbe un importante passo avanti per il Napoli nel rafforzamento del reparto difensivo dopo la partenza di Kim. Con il suo talento, la sua fisicità e la sua determinazione, il giovane difensore potrebbe diventare un elemento chiave nella squadra di Rudi Garcia.

La richiesta del Southampton: 20 milioni di euro

La trattativa con il Southampton si preannuncia complessa, ma il Napoli è determinato a fare il possibile per assicurarsi il giocatore. Resta da vedere se la cifra richiesta di circa 20 milioni di euro sarà sufficiente per convincere il club inglese a lasciar partire Bella-Kotchap. Tuttavia, con la reputazione del Napoli nel portare avanti trattative di successo e la volontà di investire su giovani promesse, non è da escludere che il trasferimento possa concretizzarsi.

Il futuro di Armel Bella-Kotchap potrebbe essere segnato dai colori azzurri del Napoli, ma solo le prossime settimane ci diranno se questa trattativa si concluderà con successo e se il giovane difensore si unirà alle file del club partenopeo per la prossima stagione.