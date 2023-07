È stato un lunghissimo tira e molla a Napoli quello vissuto tutto il mese di giugno tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Alla fine però il ds è riuscito a strappare la fune dalle mani del presidente: è rottura fra le parti, una rottura pacifica, che sancisce la fine dell’era Giuntoli, pronto ad accasarsi dagli acerrimi rivali della Juventus.

Ma qualche sospetto lo si aveva già da tempo: che i bianconeri fossero interessati al ds azzurro era cosa ormai certa, e quel suo “Grazie di tutto” rivolto a DeLa durante la premiazione sembrava un po’ un congedo.

Lo scudetto da difendere e tante novità per il Napoli del futuro

E per il Napoli inizia quindi una nuova era: al di là della fine della lunghissima sponsorizzazione di Lete, che la società ha voluto sottolineare con un tweet, è l’inizio dell’era post-Giuntoli, il ds che con le sue intuizioni geniali è riuscito a costruire una squadra d’elite, in grado di riportare lo Scudetto a casa dopo 33 anni. Unica nota lieta, il suo braccio destro Giuseppe Pompilio resterà in azzurro almeno per un altro anno.

Uno Scudetto da difendere la prossima stagione: sulla panchina siederà Rudi Garcia, ma in campo chi ci sarà? Beh, oggi inizia ufficialmente la nuova stagione, e con essa il calciomercato, su cui finora il Napoli si è mosso pochissimo, in attesa di capire quel che sarebbe stato del suo ds.

Napoli, il mercato riparte dal sostituto di Kim

La priorità è sostituire Kim, il cui destino è ormai segnato e parla di un ormai sicuro approdo al Bayern Monaco, che da oggi potrà versare i 58 milioni previsti dalla clausola rescissoria. In primis a catturare le attenzioni degli scout azzurri è stato Kevin Danso, pista che negli ultimi giorni pare essersi raffreddata.

Il sogno è Giorgio Scalvini, reduce da un’ottima stagione all’Atalanta conclusa con una parentesi più triste all’Europeo Under 21, ma prende piede anche l’idea Le Normand, centrale della Real Sociedad franco-spagnolo come Rudi Garcia, fresco di vittoria della Nations League con la sua Spagna, in cui ha giocato titolare. Per entrambi, però, bisognerebbe sborsare una bella cifra.

I nomi per sostituire un Lozano in partenza e trovare un vice Lobotka

Le altre due zone calde del mercato riguardano il vice-Lobotka e il sostituto di Lozano, che a breve potrebbe preparare la valigia: a sedurre il messicano le offerte arabe, anche se il Fenerbahce sta sondando il suo profilo.

Tre nomi per sostituirlo: in pole c’è Lindstrom, che gli azzurri hanno già affrontato agli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Piace anche Orsolini, su cui però c’è in vantaggio la Lazio, ma il colpo di lusso sarebbe Takefusa Kubo (nella foto), a cui è arrivata un’offerta faraonica dall’Al Hilal da 160 milioni in 4 anni. E poi, volendo, ci sarebbe Chiesa, al momento solo un pensiero.

Il vice-Lobotka potrebbe invece essere Tousart dell’Hertha Berlino, che Rudi Garcia conosce benissimo, avendolo cresciuto al Lione. Il francese è intenzionato a lasciare il club capitolino, appena retrocesso in Serie B, potrebbe essere oggetto di scambio con Demme, che reclama più minutaggio.

Giuseppe Garofalo