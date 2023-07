Alle porte di Visciano è ormai pronta la terza edizione della XC Montedonico. Da parte del Team Bike Visciano, ogni dettaglio è stato definito senza lasciare nulla al caso e per completare al meglio i preparativi verso la XC Montedonico in programma domenica 2 luglio nell’omonima frazione del comune di Visciano.

Questa terza edizione denota margini di crescita sia per l’impegno profuso nell’organizzazione che per il contesto della manifestazione affinché tutti possano godere nel miglior modo possibile del clima festaiolo e anche della spettacolarità dell’evento in sé sul piano tecnico e sportivo con 140 iscritti in rappresentanza di una trentina di team provenienti da Campania e Basilicata, le due regioni promotrici del circuito X-Country di cui questa gara fa parte.

Il percorso

Per quel che concerne il percorso, sono state apportate alcune leggere modifiche al percorso con l’introduzione di un nuovo single track che va a sostituire la “salita degli uomini” molto conosciuta dai biker locali. Per il resto è un circuito prevalentemente sterrato al 95% e solo un 5% in asfalto, completamente all’ombra, tra distese di noccioleti, tratti molto tecnici e divertenti sia in salita che in discesa. Dalla località di Montedonico (ritrovo alle 7:00 e partenza alle 9:00), verranno effettuate le partenze di esordienti, allievi e G6 (categoria di nuova introduzione) con una batteria a sé stante, a seguire quella per agonisti e master. Dai G6 agli allievi è previsto un tracciato ridotto a 2 chilometri, mentre per agonisti e master un percorso allungato a 5,4 chilometri.

Il canisto viscianese con all’interno prodotti tipici locali ha suscitato meraviglia e stupore lo scorso anno tale da essere riproposto anche per questa edizione alla società più numerosa. Altro elemento di rilievo il pasta party con cibo locale, dolcetti e caffè anche dalla mattina per deliziare i palati degli atleti e dei rispettivi accompagnatori.

I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO CINQUE PROVE

Esordienti primo anno uomini: Christian Santaniello (Federal Team Bike), Esordienti secondo anno uomini: Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone), Esordienti donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano), Allievi primo anno uomini: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano), Allievi secondo anno uomini: Andrea Ruggiero (Federal Team Bike), Allieve donne: Sara Simeone (Bike&Sport Team), Juniores uomini: Giuseppe Panariello (Federal Team Bike), Juniores donne: Dalila Langone (Loco Bikers), Under 23: Patrick Vanacore (Vesuvio Mountainbike), Elite uomini: Gino Masino (Bike&Sport Team), Elite donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce), Elite sport: Raffaele Fago Mastrangelo (Bike&Sport Team), Master 1: Francesco Clemente (Ciclistica Oliveto Citra), Master 2: Vincenzo Stellato (Bike&Sport Team), Master 3: Vincenzo Simeone (Bike&Sport Team), Master 4: Salvatore Della Pietra (Federal Team Bike), Master 5: Rocco Zero (Bike&Sport Team), Master 6: Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers), Master 7: Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano), Master over: Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers), Master donna: Veronica Improta (Federal Team Bike).

CLASSIFICA PER SOCIETA’

1° Bike&Sport Team 1907 punti, 2° Federal Team Bike 1305, 3° Asd Belvedere-Ciclone 1059, 4° Team Bykers Viggiano 815, 5° Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino 588 (Classifiche complete circuito X-Country: https://www.mtbonline.it/Classifiche/83-x-country-basilicata-campania)