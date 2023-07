Un terribile incidente stradale ha colpito la cittadina di Eboli, in provincia di Salerno, portando alla morte di tre persone. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore, all’altezza del comune di Eboli. Le vittime sono un uomo di 67 anni, la moglie di 65 anni e il padre della donna, un anziano di 92 anni.

Terribile incidente stradale ad Eboli, il bilancio è di tre morti

Secondo le prime informazioni, l’auto stava percorrendo la strada statale e si apprestava ad imboccare una rotatoria. Purtroppo, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha improvvisamente sbandato, uscendo fuori strada. L’incidente tragico è avvenuto in un momento in cui nessun altro veicolo si trovava coinvolto nella zona.

Le autorità sono state prontamente avvisate dell’accaduto e sul posto sono intervenuti il personale Anas e i carabinieri di Eboli, guidati dal comandante Emanuele Tanzilli. È stato istituito un cordone di sicurezza per consentire l’intervento degli operatori di soccorso e delle forze dell’ordine. I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dalle lamiere contorte dell’auto, ma purtroppo non è stato possibile salvare nessuna delle tre persone coinvolte nell’incidente.

Lo schianto questa notte sulla strada statale 18

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell’uscita di strada dell’auto. Gli esperti cercheranno di ricostruire l’accaduto attraverso l’analisi dei dati e delle prove raccolte sul luogo dell’incidente. È possibile che fattori come la velocità, le condizioni stradali o altri fattori siano stati determinanti per la tragedia, ma solo l’indagine ufficiale potrà confermare tali ipotesi.