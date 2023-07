La Circumvesuviana, la linea ferroviaria che collega Napoli alla penisola sorrentina, ha lanciato oggi il nuovo piano sperimentale che sta causando alcuni disagi ai passeggeri lungo il percorso. Il piano, elaborato dall’Ente Autonomo Volturno (Eav), prevede che i treni sulla tratta Napoli-Sorrento non effettuino più fermate intermedie tra Napoli piazza Garibaldi e Torre Annunziata, trasformando quest’ultima stazione in un importante nodo di interscambio.

Al via oggi il nuovo piano sperimentale della Circumvesuviana

L’obiettivo di questa modifica è agevolare gli utenti provenienti dalle città del Miglio d’oro che intendono raggiungere la penisola sorrentina, nonché le località di Castellammare di Stabia e Pompei scavi-Villa dei misteri. Tuttavia, i passeggeri si trovano spaesati di fronte a questa novità, e la mancanza di informazioni tempestive e precise ha alimentato il malcontento.

Alcuni utenti lamentano la scarsa comunicazione riguardo agli orari dei treni, oltre all’approssimazione con cui sono state fornite le informazioni. Un viaggiatore che ha preso un treno a Torre del Greco racconta di essere arrivato con tre minuti di ritardo e di aver dovuto aspettare diversi minuti per il convoglio successivo che lo avrebbe portato a Castellammare, dove lavora.

Treni puntuali ma scarsa comunicazione

Tuttavia, c’è chi sottolinea che, almeno finora, i treni sulla tratta Napoli – Torre Annunziata sono stati abbastanza puntuali, rendendo accettabile il disagio di dover cambiare convoglio a Torre Annunziata. Altri passeggeri si lamentano invece degli intervalli lunghi tra una corsa e l’altra. Un viaggiatore diretto a Napoli racconta di essere arrivato alla stazione Circum di Torre del Greco alle 8:50, scoprendo che il primo treno per il capoluogo era previsto solo alle 9:35.

Inoltre, per il ritorno, ha notato che erano programmate solo due corse per Torre del Greco alle 19:02 e alle 19:08, con un’attesa obbligata di mezz’ora per il treno delle 19:38. Questo, nonostante il nuovo piano fosse stato presentato come garanzia di corse ogni 16 minuti.