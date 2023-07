Il caldo avanza e allora: insalata di pasta fredda Setaro, mozzarella, tonno e vitello

L’insalata di pasta fredda Setaro, mozzarella, tonno e vitello è una ricetta che risulta veramente facile da preparare in pochi e semplici passaggi

La stagione calda avanza e porta con sé la voglia di piatti freddi, gustosi, ma anche veloci da preparare. Per questo oggi abbiamo pensato di fornirti qualche idea interessante per preparare una buona pasta fredda estiva.

Un ottima pasta, come ad esempio le conchiglie del Pastificio Setaro, da unire a condimenti freschi e leggeri magari a base di tonno, verdure, mozzarella e così via. Quando gli ingredienti hanno bisogno di cottura, l’ideale è prepararli con un po’ di anticipo.

Scopri con noi quanto è facile e veloce preparare…

L’insalata di pasta fredda Setaro, mozzarella, tonno e vitello

L’insalata di pasta fredda Setaro, mozzarella, tonno e vitello è una ricetta che risulta veramente facile da preparare in pochi e semplici passaggi.

Il piatto sarà freddo e quindi la prima cosa da fare è preparare gli ingredienti che vanno cotti, oltre la pasta ovviamente. Bisogna quindi partire dal tagliare le fettine di vitello a straccetti molto sottili. Bisognerà far andare la carne in padella a fiamma vivace e aggiungere poi il cipollotto e i pinoli. Una volta cotta la carne, togliere tutto dalla padella e mettere a raffreddare in una insalatiera o una coppa. Nello stesso recipiente aggiungere successivamente il pomodoro e la mozzarella tagliati a dadini, il tonno sott’olio e il basilico.

E ora è il momento di concentrarsi sulle conchiglie Setaro. Una volta cotta la pasta bisognerà farla raffreddare e aggiungere gli ingredienti preparati e conservati nell’insalatiera. Alla fine basterà condire con olio, sale e pepe.

Non resta che mettersi ai fornelli per la ricetta dell’insalata di pasta fredda Setaro, mozzarella, tonno e vitello.

Ecco i dettagli con ingredienti e preparazione

INGREDIENTI

300 g conchiglioni

200 g fettine di vitello

cipollotto

cipollotto 1 mozzarella fior di latte

70 g tonno sott’olio

2 pomodori ramati

qb basilico

2 cucchiai pinoli

ISTRUZIONI