Parte il giro del mondo della Vespucci, orgoglio di Castellammare di Stabia e dell'Italia intera: visiterà i cinque continenti

L’Amerigo Vespucci, la maestosa nave della Marina Militare italiana, si appresta a compiere un’impresa storica. Con i suoi 92 anni, questa affascinante imbarcazione è stata definita più volte la nave più bella del mondo, si mantiene in perfetta forma. Costruita presso il Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, l’Amerigo Vespucci è un simbolo di eccellenza e tradizione marittima.

Parte il giro del mondo della Vespucci

Emozionante è stata la sua partenza dal porto di Genova, dove è stata salutata dalle Frecce Tricolori che hanno disegnato nell’azzurro del cielo i colori della nostra bandiera. Poi è stata la volta dell’aviazione della Marina, che ha reso omaggio a questa straordinaria nave che rappresenta l’Italia nel mondo.

La missione dell’Amerigo Vespucci è quella di portare il meglio dell’Italia in tutti i cinque continenti. Questo viaggio epico durerà circa 20 mesi, durante i quali la nave attraverserà tre oceani, toccherà 31 porti e visiterà 28 paesi. Durante le tappe più significative, saranno allestiti dei “villaggi Italia” per presentare al mondo intero i nostri prodotti di eccellenza.

L’orgoglio di Castellammare di Stabia e dell’Italia intera

Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio Enrico Credendino, sottolinea l’importanza di questa missione per l’Italia: “L’Amerigo Vespucci si appresta a compiere un’impresa storica, diventando ambasciatrice del made in Italy. Il nostro obiettivo è rappresentare il meglio del nostro paese e mostrare al mondo la nostra cultura, la nostra arte e le nostre tradizioni”.

Durante il suo viaggio intorno al globo, l’Amerigo Vespucci farà tappa in alcuni dei porti più emblematici e visitati al mondo, da Rio de Janeiro a Sydney, da Hong Kong a New York. In ogni scalo, l’equipaggio della nave e il personale italiano presente organizzeranno eventi culturali e promozionali per far conoscere la ricchezza e la bellezza dell’Italia. Saranno esposti i nostri prodotti tipici, dall’alta moda all’enogastronomia, dall’artigianato alle opere d’arte.

Visiterà i cinque continenti

L’Amerigo Vespucci è un simbolo di orgoglio nazionale e un’ambasciatrice di tutto ciò che l’Italia rappresenta nel mondo. La sua eleganza senza tempo e la sua storia affascinante attraggono l’attenzione di tutti coloro che hanno la fortuna di vederla solcare i mari. Questo viaggio epico intorno al mondo è un momento di celebrazione per l’Italia e un’opportunità per far conoscere al mondo intero l’eccellenza del nostro paese.