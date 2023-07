Luca Chiapello è il nuovo 'attaccante' della Virtus Aversa

La Virtus Aversa ha ingaggiato il talentuoso schiacciatore Luca Chiapello. Un altro importante colpo di mercato della società guidata dal presidente Sergio Di Meo, il quale insieme al direttore sportivo Alberico Vitullo porta in Campania un atleta, in questo caso un attaccante, che già negli ultimi anni ha dimostrato di poter essere assoluto protagonista anche in Serie A.

Chiapello è un pallavolista di grande talento, e ora potrà dimostrarlo anche al PalaJacazzi dinanzi ai suoi nuovi tifosi. Nato il 10 luglio 2002 a Cuneo, Chiapello vanta un ‘vantaggio’ naturale grazie ai suoi 200 centimetri di altezza e dopo le esperienze con Cuneo e Fano è pronto alla nuova avventura in terra normanna. Lo schiacciatore si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra a metà agosto e inizierà immediatamente la preparazione per la prossima stagione agli ordini di coach Sandro Passaro.

Il presidente Sergio Di Meo ha dichiarato

“Siamo felici di dare il benvenuto a Chiapello Luca nella Virtus Aversa. Con la sua esperienza e il suo talento, siamo sicuri che sarà una risorsa preziosa per la nostra squadra. Siamo determinati a lavorare duramente per raggiungere i nostri obiettivi, e siamo fiduciosi che la presenza del nostro nuovo attaccante ci darà una marcia in più”.

Le parole di Chiapello, reduce dall’esperienza in A2 con Cuneo

“Non vedo l’ora di iniziare e sono super motivato dopo che la società mi ha fatto capire di volermi fortemente. Sia il presidente che il ds così come l’allenatore mi hanno immediatamente fatto capire che la Virtus Aversa puntava sulle mie potenzialità e questo è stato davvero importante. E’ stata costruita una squadra con qualità importanti, un roster di primo livello che ci permetterà sicuramente di toglierci parecchie soddisfazioni”.

Per la prima volta giocherà al PalaJacazzi: “Non ho mai avuto la possibilità di giocarci ma Aversa è conosciuta in tutta Italia per il calore della propria gente. Affronteremo un campionato di Serie A2 che – anno dopo anno – diventa sempre più competitivo. Servirà il supporto della gente, è fondamentale la spinta dei tifosi. Speriamo di regalare emozioni e ovviamente tanti punti. Sono davvero carico, forza Aversa”.