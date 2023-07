Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza Museo Nazionale per una segnalazione di un’aggressione da parte di un cittadino.

Piazza Dante: arrestato un uomo per tentato omicidio

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo riverso a terra privo di sensi mentre veniva soccorso da personale del 118 per poi essere trasportato in ospedale; poco dopo, gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dal richiedente, hanno rintracciato l’aggressore in piazza Dante con gli abiti che presentavano evidenti tracce ematiche e lo hanno bloccato; successivamente hanno accertato che quest’ultimo aveva aggredito l’uomo colpendolo violentemente alla testa per futili motivi.

Un 33enne marocchino è stato arrestato per tentato omicidio.