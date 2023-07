Tragico incidente in bici oggi sulle montagne tra Castel San Giorgio e Roccapiemonte, in provincia di Salerno, dove un 16enne ha perso la vita. Il ragazzo, Francesco Puopolo, è precipitato in un dirupo mentre era impegnato in un’escursione in montagna con la sua bicicletta.

Precipita in un dirupo a Castel San Giorgio con la bici

Il tragico incidente intorno alle 13,00. Sul posto i soccorsi del 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri, giunti tempestivamente, allertati da un amico della vittima che era impegnato con lui nella ciclo-escursione. Il 16enne è stato recuperato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore, ma i tentativi dei sanitari si sono rivelati vani.

Il primo cittadino, appena saputo della disgrazia si è recato personalmente all’ospedale dove era stato trasportato e dove si è spento il giovane che avrebbe compiuto 17 anni il prossimo ottobre.

Il post del primo cittadino di Roccapiemonte

“La comunità di Roccapiemonte piange la prematura scomparsa del giovane Francesco Puopolo“, scrive in un post il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, esprimendo alla famiglia e in particolare ai genitori “le condoglianze e la vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale”.

Il primo cittadino in segno di lutto ha disposto il rinvio di ogni attività ed evento organizzati oggi e nei prossimi giorni, tra cui l’avvio dei Rocca Beach Games e le selezioni di Roccapiemonte per Miss Italia 2023.

“Sono sconvolto per questo terribile episodio – dichiara Pagano – mi sono recato in ospedale sperando di ricevere notizie diverse da quelle che circolavano. Purtroppo così non è stato. Un abbraccio fortissimo alle famiglie Puopolo e Bevilacqua. Sono veramente senza parole”.

Il 16enne vittima della forte velocità raggiunta dalla bici in discesa

I sopralluoghi per ricostruire nel dettaglio la dinamica sono stati effettuati dai Carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni la causa dell’incidente potrebbe essere stata l’alta velocità raggiunta dalla bici in discesa. Il ragazzo stava appunto scendendo insieme all’amico quando non sarebbe riuscito a tenere sotto controllo la bicicletta e sarebbe quindi uscito di strada.