“Una sfida simbolica ma reale, come quella che porterà con coraggio e audacia i ‘guerrieri’ di Ninja a spiccare il volo verso il mondo del lavoro. L’obiettivo è stato quello di formare a competenze digital avanzate, ma anche di fare emergere la grinta di ragazzi e professionisti per affrontare al meglio le sfide verso un mondo in continua evoluzione”.

Salerno, professionisti in volo a 120 chilometri orari per ritirare il diploma di un Master

Da Trentinara, da Cilento in volo, Mirko Pallera, Ceo e founder di Ninja – business school nata da Ninja Marketing (già Ninja Academy) – lancia la nuova sfida dell’innovazione, nell’ambito della cerimonia di graduation ad alto tasso adrenalinico per gli studenti che hanno partecipato all’Executive Master in Digital Marketing realizzato in collaborazione con l’Istituto Universitario Iusve.

Una cerimonia non convenzionale, che ha visto gli studenti lanciarsi in volo per un chilometro e mezzo a 120 chilometri orari sospesi a 300 metri d’altezza sulla vallata per ritirare il diploma di master. “Volare più veloci della tecnologia oggi è impossibile, ma con il coraggio e le doti umane di ognuno possiamo sfruttare il grande potenziale di fronte a noi”, aggiunge Pallera. “E poi apprendere competenze avanzate e aggiornarsi continuamente sulle nuove tecnologie permette di poter lavorare con un approccio innovativo, anche da casa, magari restando in luoghi meravigliosi e borghi unici come quelli del Cilento”.

A ritirare il diploma anche un frate francescano

A ritirare il diploma anche un frate francescano, Fra Marco Valletta, dell’Ufficio Comunicazione Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, “a dimostrazione – spiega Pallera – che Ninja viene scelta per il suo forte approccio etico”. “Grazie al percorso formativo Ninja – ha sottolineato Fra Marco Valletta – ho avuto la possibilità di colmare il mio gap formativo e oggi posso affermare che il nostro ufficio comunicazione è sicuramente tra le realtà più performanti in ambito religioso”.

“L’obiettivo – spiega Mariano Diotto, docente del dipartimento di Comunicazione Iusve – è formare professionisti con competenze digitali sempre attuali, che permetta di affrontare un mondo in continua evoluzione. Dal web ai social, fino all’e-commerce, ormai lo smart working è una realtà che permette a tutti di poter lavorare da casa, anche a livello internazionale. Ma bisogna avere le giuste competenze che fanno la differenza anche per comunicare l’italianità nel mondo”.

“Fondamentale innovare costantemente, anche proponendo un’industria 4.0”

Tra gli esempi di innovazione c’è l’azienda San Salvatore. “Il Cilento ha tanto da offrire – aggiunge Marco Di Bello, brand e marketing manager dell’azienda – ed è fondamentale innovare costantemente, anche proponendo un’industria 4.0, ma puntando sempre su prodotti di qualità e puntando sulle nuove generazioni, che sono sempre più attente ai valori e possono dare una marcia in più”.

Per Roberto Ascione, Ceo di Healthware Group, “una cerimonia così è un momento importante, reso ancora più unico perché celebrata in un luogo significativo e speciale. Quello che stiamo vivendo è il primo momento nella storia in cui la potenzialità di realizzare qualunque cosa grazie alle intelligenze artificiali è nelle mani di ogni singolo professionista: un momento incredibile che permette di attivare tutto il proprio potenziale umano”.

“Un’esperienza unica, adrenalinica”

Tra gli studenti che hanno scelto di “volare” per ritirare il proprio diploma c’è Paolo Della Gatta: “Questa è stata un’esperienza unica, adrenalinica, e sono felice che Ninja mi abbia dato questa possibilità. Lavoro per un’agenzia pubblicitaria, dove mi occupo di branding e digital marketing. Grazie a lezioni con i migliori professionisti del settore, il master mi ha permesso di specializzarmi ulteriormente negli aspetti più avanzati del digital business, un settore in continua evoluzione”.