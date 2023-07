Santa Maria la Carità, grande attesa per il Palio del Ciuccio: l'appuntamento è per domenica 9 luglio

A Santa Maria la Carità sono iniziate le attività del “Luglio Sammaritano” che vedono nel “Palio del Ciuccio” l’appuntamento cruciale e più atteso. Dopo lo stop causa pandemia di Covid-19, il piccolo Comune dei Lattari è pronto a riabbracciare la sua più sentita tradizione. La gara è prevista per domenica 9 luglio e inizierà alle ore 21.

Santa Maria la Carità, grande attesa per il Palio del Ciuccio

Il Palio del Ciuccio è una corsa tra cinque asinelli, ciascuno rappresentante le cinque contrade di Santa Maria la Carità: Farfalla, Leone, Delfino, Aquila, Ippocampo. È un appuntamento molto sentito tra i sammaritani. La corsa attraversa il centro cittadino. Essa è un attività facente parte del Torneo delle Contrade, che oltre al Palio prevede altre attività: ‘A giostra d’o juorn primm, ‘A giostra d’a cuccagna, Tiro della fune, Gara gastronomica, Corteo storico e Palio del Ciuccio.

Il torneo delle Contrade è organizzato dalla Pro Loco di Santa Maria la Carità, e vuole ripercorrere delle antiche tradizioni medievali e una sana competizione tra le cinque contrade. Il palio è l’evento culminante a cui assistono moltissime persone provenienti sia dai comuni limitrofi che no.

L’appuntamento è per domenica 9 luglio alle ore 21

Sulle proprie pagine social la Pro Loco ha presentato così l’evento: “Il Palio del Ciuccio è una sfida che risveglia l’animo delle antiche rivalità e delle tradizioni secolari delle contrade. I coraggiosi fantini, a bordo dei loro asinelli, si lanceranno in una corsa emozionante per il centro cittadino, dimostrando abilità e destrezza. Sarà uno spettacolo unico da non perdere!”.

L’attesa per i sammaritani è alta, anche perché il Palio è l’ultimo evento del Torneo delle Contrade e chi vince si riempirà il petto d’orgoglio per almeno un anno. In realtà la contrada che vincerà il Palio non necessariamente alla fine risulterà vincitrice del Torneo. Al momento la classifica del torneo vede la contrada del Leone primeggiare con 26 punti, seguita da quella dell’Aquila a 22, Delfino 18, Ippocampo 18, Farfalla 6.

Michele Mercurio