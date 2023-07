Il Santa Maria la Carità ha dato il via alla campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2023/2024 con lo slogan: “La prima volta non si scorda mai, vivila con noi”.

La squadra sammaritana ha avuto accesso per la prima volta nella sua storia al Campionato di Eccellenza. Il percorso fatto lo scorso anno è stato straordinario, si tratta infatti del raggiungimento di un traguardo storico.

“Saremo ai nastri di partenza del più importante campionato regionale – scrivono dalla società sportiva – ma non è certamente qui che vogliamo fermarci.

“La vostra vicinanza, il vostro sostegno incessante è stato il motore delle nostre vittorie e sarà ancor di più fondamentale in questo campionato difficile, ma siamo sicuri che insieme a voi diremo ancora una volta la nostra”, aggiungono ancora dalla squadra. (TUTTE LE INFO PER LA CAMPAGNA ABBONAMENTI).