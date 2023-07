Mentre giocava con altri coetanei nella periferia di Castellammare di Stabia, è scomparso un ragazzino 12enne: è quanto accaduto a Dosso Mory, un giovane migrante con status di rifugiato proveniente dalla Costa d’Avorio salvato da una nave di un’organizzazione umanitaria al largo di Lampedusa.

Scompare dal campo estivo a Castellammare 12enne rifugiato: ricerche in corso da parte delle forze dell’ordine

Dosso Mory ha affrontato il pericoloso viaggio da solo. Il 24 giugno è sbarcato a Salerno insieme ad altri 53 minori, tra cui due neonati, sulla nave ribattezzata “nave dei bambini”. Dopo lo sbarco, Dosso è stato trasferito in una casa di accoglienza a Casola, un piccolo centro dei Monti Lattari. Qui, ha trascorso le sue giornate partecipando al campo estivo stabiese. Tuttavia, nelle scorse ore il ragazzo è scomparso nel nulla.

La struttura di accoglienza “Campo dei fiori” ha immediatamente segnalato la scomparsa alle autorità competenti. Gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia hanno avviato un’indagine per cercare di ricostruire gli eventi. Tra le ipotesi considerate vi è la fuga volontaria di Dosso per raggiungere qualcuno che potrebbe aspettarlo altrove, forse al Nord Italia o addirittura all’estero, come accade spesso con molti giovani che cercano di raggiungere Francia o Germania.

Eventuali segnalazioni sul ragazzino potrebbero rivelarsi fondamentali

La preoccupazione per il destino di questo bambino di soli 12 anni, completamente solo e che non conosce una parola di italiano, è palpabile. La Chiesa stabiese, in collaborazione con i parroci e le comunità locali, ha attivato una serie di ricerche per cercare di rintracciarlo.

Eventuali segnalazioni sul ragazzino potrebbero rivelarsi fondamentali per riportarlo alla casa di accoglienza, dove ci sono persone che si prendono cura di lui. Nel frattempo, mentre le prime ricerche non hanno ancora dato esiti positivi e i controlli sono stati effettuati nelle stazioni circostanti, l’ansia per il destino di Dosso Mory aumenta a dismisura. Speriamo che venga ritrovato sano e salvo al più presto.