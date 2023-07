La commissione straordinaria di Castellammare di Stabia ha accolto una richiesta pervenuta ieri, sottoscritta da diversi esponenti locali delle forze politiche e condivisa dall’associazione Ascom e da altre associazioni, di posticipare l’incontro pubblico programmato per il 6 luglio 2023 al Teatro Supercinema, durante il quale Eav avrebbe presentato il progetto del “Sottopasso di via Nocera“.

Castellammare, caso sottopasso di via Nocera: rinviato l’incontro pubblico di Eav del 6 luglio

La commissione, esprimendo apprezzamento per il tono pacato utilizzato nella richiesta, concorda sull’opportunità di un rinvio dell’incontro cittadino, tenendo conto degli obiettivi di coinvolgere tutte le forze attive della collettività cittadina.

Consapevole che la conoscenza e la partecipazione sono elementi fondamentali del metodo democratico, la Commissione Straordinaria comunica a tutti i cittadini che inviterà formalmente l’Eav a depositare il progetto definitivo del “Sottopasso di via Nocera” presso l’edificio comunale per un periodo adeguato. Questo consentirà a chiunque, tra i cittadini, i partiti e i movimenti politici, le associazioni, le categorie professionali e gli ordini professionali, di visionare il progetto e formulare eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti utili al dibattito in corso su questa materia.

La commissione straordinaria ritiene che questa sia un’importante opportunità per coinvolgere attivamente la comunità nel processo decisionale e assicurare che tutte le voci vengano ascoltate. Si tratta di un passo significativo verso la trasparenza e l’inclusione, fondamentali per il buon funzionamento delle istituzioni democratiche.