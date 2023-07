David Sassoli a Roma, in piazza Venezia, alla presenza dell’Autrice Maria Elisabetta De Giorgi, sarà presentato il libro intitolato ‘L’iconografia del Sacro Cuore di Gesù, dalle origini ai giorni nostri’ patrocinato dal Centro Studi S Agostino.

La presentazione avverrà nell’ambito di un’iniziativa culturale promossa dalla Fondazione AIDR in collaborazione con gli Uffici del Parlamento e della Commissione europea in Roma, in cui storici dell’arte, scrittori, giornalisti e studiosi si confronteranno sull’importanza dell’accesso universale all’Arte e sull’importanza della forza comunicativa della Pittura fra tradizione e innovazione.

Il libro rappresenta il frutto di una serie di approfondite ricerche storico-artistiche sulla storia del Sacro Cuore di Gesù seguendo un filone di studio che ha visto altre pubblicazioni dell’Artista sulla vita dei Santi, come quelle sulla vita di S Lorenzo, S. Ambrogio, Sant’Agata, Santa Caterina D’Alessandria.

Il Libro si propone di analizzare contestualmente due canali di conoscenza: quello delle fonti teologiche e quello dei beni artistici. Si ricollega alla ricorrenza del centenario della realizzazione della statua del Sacro Cuore di Gesù della Chiesa di Sogliano Cavour restituita al suo antico splendore grazie ad un complesso intervento di restauro. L’opera è stata realizzata tra il 1918 e il 1919 per commemorare la fine del primo conflitto mondiale ed è stata fonte di ispirazione per lo sviluppo di uno studio sull’iconografia del Sacro Cuore di Gesù dalle origini fino ai nostri giorni.

La presentazione sarà un’occasione per stimolare un dibattito sul valore dell’Arte ai giorni nostri e sulla sua forza comunicativa della pittura e scultura sacra anche attraverso i nuovi media. Se ne parlerà con mons. Stefano Sanchirico, Biblioteca Apostolica del Vaticano, Maria Rosa Patti, archeologa e storica dell’arte, Maria Frega, sociologa, Massimo Saba, giornalista e scrittore.

Le conclusioni sono affidate alla on. Anna Laura Orrico, componente della Commissione cultura della Camera dei Deputati.