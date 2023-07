Givova Scafati, stagione agonistica 2023/2024: anche l’atleta Kruize Pinkins vestirà la casacca gialloblù

La Givova Scafati annuncia il rinnovato accordo contrattuale con l’atleta Kruize Pinkins, che vestirà la casacca gialloblù anche per la stagione agonistica 2023/2024 in serie A.

Il cestista statunitense (ala grande, classe 1993, di 201 cm per 104 kg), che precedentemente in Italia era stato già visto con le maglie della Junior Casale Monferrato (2018/2019 in serie A2) e del Basket Torino (dal 2019 al 2021 in serie A2), ha esordito nella massima serie italiana proprio con i colori della Givova Scafati nella stagione agonistica da poco conclusa, mettendosi in mostra con 12,9 punti (50% da due; 39,5% da tre; 79% ai liberi), 6,4 rimbalzi e 1,6 assist di media in 28 gare ufficiali (31,5 minuti di medio utilizzo), e facendo registrare 14,7 di valutazione media complessiva.

Le prestazioni offerte da esordiente nel corso dell’intera annata sportiva, l’atteggiamento avuto in campo sia negli allenamenti che nelle gare ufficiali, nonché l’abnegazione e la dedizione al lavoro mostrata, hanno convinto la dirigenza, in accordo con lo staff tecnico, a rinnovare il contratto al giocatore anche per il prossimo campionato.

Dichiarazione di Kruize Pinkins

«Sono svariati i motivi per cui ho scelto di restare a Scafati. Innanzitutto perché già lo scorso anno la società, a differenza di molti altri club, ha creduto fortemente in me, concedendomi una grande opportunità: cosa che non dimentico affatto. Poi, con coach Sacripanti, che ha mostrato di avere grande fiducia in me, possiamo fare grandi cose, crescere e compiere passi avanti, con l’obiettivo di disputare un campionato più tranquillo e magari di centrare i playoff. A Scafati, infine, ci sono tifosi speciali, davanti ai quali è bellissimo giocare, perché sanno regalare emozioni uniche ed indescrivibili. Quello gialloblù è un club prestigioso, che merita rispetto e per il quale ho gran voglia di fare qualcosa di speciale».