“Cavalli e Carrozze“, un altro evento da non perdere nella città di Gragnano, dopo il Festival del Panuozzo e “Borgo in Ciliegia” (la Festa della Ciliegia) arriva anche la grande sfilata storica della carrozze d’epoca.

La settima edizione di “Cavalli e Carrozze” è organizzata dall’Associazione gli “Amici del Cavallo”, in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Gragnano, in onore della Madonna Maria S.S. del Carmelo.

La rievocazione storica, che fa parte della tradizione gragnanese, la quale affonda le proprie radici nella cultura contadina, avrà luogo nella Città della Pasta il 15 luglio 2023, alle ore 19.00.

Il percorso che faranno i cavalli e le carrozze è questo: partenza da piazzale Ferrovia, si proseguirà poi per via Roma, per poi raggiungere via Quarantola, via Castellammare, si passerà poi per piazza Aubry e ritorno in piazzale Ferrovia dove seguiranno canti e balli folkloristici.

Città di Gragnano: al via la grande sfilata di “Cavalli e Carrozze”