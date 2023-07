Partono da domani i tanto attesi saldi estivi, e secondo le stime di Confesercenti Campania, ben il 60% dei consumatori in regione ha l’intenzione di fare acquisti durante questi due mesi di sconti. Questo si traduce in oltre 2,9 milioni di consumatori campani pronti a sborsare una media di circa 222 euro ciascuno, generando un fatturato stimato di circa 657 milioni di euro.

In Campania approfitteranno dei saldi anche i turisti

Ma non sono solo i residenti a contribuire a questa previsione di successo, infatti, si prevede che circa 2 milioni di turisti affluiranno nella regione, registrando un aumento del 38% rispetto all’anno precedente.

Sfruttando l’opportunità di visitare la rinomata Napoli e l’intera regione campana, si stima che questi visitatori spenderanno in media circa 120 euro a testa per abbigliamento, moda, artigianato e altro ancora, portando così ad un ulteriore introito di circa 240 milioni di euro. Complessivamente, si prevede che i saldi estivi del 2023 genereranno entrate per circa 897 milioni di euro per i commercianti campani.

Il budget pro capite dei consumatori campani è leggermente inferiore alla media nazionale

In particolare, secondo l’analisi condotta da Confesercenti Campania utilizzando un sondaggio sulle intenzioni di acquisto condotto da Ipsos per Confesercenti Nazionale, si è appurato che il budget pro capite dei consumatori campani è leggermente inferiore alla media nazionale, attestandosi a circa 222,83 euro rispetto ai 227,35 euro della media nazionale (con un picco di 253 euro per i consumatori del centro).

Tuttavia, nonostante questa lieve differenza, un terzo dei consumatori campani prevede di spendere meno di 100 euro, con il 34,90% che mira a spendere al massimo 50 euro e il 25,3% che si fermerà a un massimo di 100 euro. Solo il 7,8% dei consumatori campani che parteciperanno ai saldi ha intenzione di spendere oltre i 300 euro.

Come da tradizione, gran parte del fatturato si concentrerà a Napoli, con una stima di 580 milioni di euro, di cui 168 milioni provengono dai turisti e 412 milioni dai residenti napoletani e della provincia di Napoli. Questi numeri confermano l’importanza dei saldi estivi come opportunità di crescita economica per i commercianti campani e sottolineano l’attrattiva turistica della regione.