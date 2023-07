Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quater”), lo spot

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha realizzato, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno spot riguardante la nuova misura (Legge n. 197/2022) Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quater”). Destinatari della campagna comunicativa sono i cittadini, i professionisti e gli operatori del settore tributario.

Ricordiamo che l’art. 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Significa che il contribuente poteva estinguere debiti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso, in questo caso sia le spese per le procedure esecutive che per i diritti di notifica venivano escluse. Nel dettaglio, dalla quantità di denaro dovuto è possibile escludere: gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, arrivando a saldare in un’unica soluzione o in diciotto rate (in cinque anni).

In seguito poi, con il D.L. n. 51/2023 – come spiegava lo Studio legale dell’Avvocato Natalia Lamiel Giulia Nannolo – si spostava la data originaria della scadenza del termine di presentazione della domanda di adesione al 30 giugno, anziché al 30 aprile, questo consentiva quindi di portare in avanti nel tempo anche i termini per i successivi adempimenti. L’Agenzia può allora trasmettere la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata fino al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023). La comunicazione delle somme dovute arriverà ovviamente ai soggetti che hanno presentato istanze di adesione. Era previsto anche di stabilire che la scadenza per il pagamento della prima o dell’unica rata – che era originariamente fissata al 31 luglio 2023 – sarebbe slittato al 31 ottobre 2023.

Con il comunicato n. 68 del 21/04/2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze annunciava il differimento del termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). Il messaggio informativo video veniva lanciato, tramite il canale Youtube della Agenzia entrate-Riscossione il 15 giugno 2023, mentre Palazzo Chigi (il Governo Italiano) provvedeva invece alla diffusione il 28 giugno 2023.

La campagna di comunicazione

“Lo spot, realizzato in grafica animata, si pone l’obiettivo principale di ricordare al pubblico i vantaggi, le modalità e i termini di presentazione delle domande… La campagna – come spiega il Governo Italiano – è programmata sulle reti Rai (tv e radio), sul sito e sul canale YouTube di Agenzia delle entrate-Riscossione. La campagna istituzionale è anche on air sui canali video dei seguenti partner istituzionali: Trenitalia, Poste, Inps e Inail”.

“L’obiettivo della campagna – specifica ancora Palazzo Chigi – è quello di informare i contribuenti sulle tempistiche, le modalità di adesione e i vantaggi della nuova Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”)”.