Il Napoli, per colmare il vuoto lasciato dalla ormai certa partenza di Kim Min Jae verso il Bayern Monaco, sembra aver individuato il suo obiettivo principale. Si tratta di Max Kilman, talentuoso difensore inglese di origine ucraine, classe 1997 in forza al Wolverhampton. Secondo fonti vicine al club, Kilman avrebbe impressionato positivamente Aurelio De Laurentiis e il suo staff, grazie alle prestazioni solide offerte nelle ultime due stagioni di Premier League.

Nonostante i recenti rifiuti del Wolverhampton alle prime avances partenopee, sembra che la situazione si sia evoluta. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club inglese sembrerebbe ora disposto a cedere il calciatore. Tuttavia, per arrivare a una conclusione definitiva, saranno necessarie ulteriori trattative per stabilire l’importo del trasferimento, che già nell’ultima offerta del Napoli superava i 30 milioni di euro.

Secondo il giornale inglese, il Napoli avrebbe già avviato contatti con gli agenti di Kilman, ottenendo il via libera per il trasferimento. Il difensore inglese sarebbe destinato a ricevere un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro, una cifra in linea con quanto percepito da Kim Min Jae nella scorsa stagione e comunque superiore a quanto percepito quest’anno in Inghilterra.

Resta da vedere come si svilupperanno le trattative e se il trasferimento si concretizzerà, ma il club partenopeo sembra determinato a portare a termine questa importante operazione sul mercato estivo.