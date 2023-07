Circuito X-Country, pieno successo per la XC Montedonico monti di Visciano

Si è concluso l’evento XC Montedonico, per il circuito campano-lucano dell’X-Country, la gara ha avuto un pieno successo organizzativo grazie agli sforzi del Team Visciano Bike. Lo spettacolo agonistico è stato elevato, per la presenza di 138 partecipanti in rappresentanza di 34 team che si sono dati appuntamento tra i monti di Visciano nella contrada di Montedonico.

Tra gli agonisti si sono messi in evidenza Antonio Arena (Asd Belvedere Ciclone), Christian Santaniello (Federal Team Bike) e Gennaro Scibelli (Federal Team Bike) tra gli esordienti primo anno, Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone), Giuseppe Gianni (Federal Team Bike) e Giovanni Russo (Federal Team Bike) tra gli esordienti secondo anno, Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra le esordienti donne, Manuel Riente (Asd Belvedere Ciclone), Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano) e Antonio Carlomagno (Team Bykers Viggiano) tra gli allievi primo anno, Andrea Ruggiero (Federal Team Bike), Fabrizio Rosario Briguori (Asd Belvedere Ciclone) e Luigi Antonio Zero (Rampikevoli Mtb) tra gli allievi secondo anno, Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountainbike), Giuseppe Panariello (Federal Team Bike) e Matteo De Sarno (Cicloo Carbonari Bikers) tra gli juniores uomini, Dalila Langone (Loco Bikers) tra le juniores donne, Patrick Vanacore (Vesuvio Mountainbike), Piergianni Cautela (Cycling Cafè Racing Team) e Francesco Paolo Cesarano (Team Over the Top Bike) tra gli under 23, Gino Masino (Bike&Sport Team) e Domenico Chiarelli (Cicloteam Valnoce) tra gli élite uomini, Alessia Pia Gaudioso (Cicloteam Valnoce) tra le donne élite.

Primati di categoria

Primati di categoria in ambito amatoriale per Veronica Improta (Federal Team Bike) tra le master donna 5, Gabriele Delli Bovi (Bike&Sport Team) tra i master junior, Giuseppe Della Rocca (Genesy Bike) tra gli élite sport, Giuseppe Cesarano (Team Over the Top Bike) tra i master 1, Vincenzo Stellato (Bike&Sport Team) tra i master 2, Michele Vuolo (Team Over the Top Bike) tra i master 3, Salvatore Carlo (Team Over the Top Bike) tra i master 4, Alfonso Striano (Barracuda Bike Cycling Team) tra i master 5, Luigi Siano (Freedom Bike) tra i master 6, Mario Bosco (Asd Ciclistica Sannita) tra i master 7 e Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers) tra i master 8.

Categorie G6 e bici a pedalata assistita

A scopo puramente dimostrativo, questa edizione 2023 della XC Montedonico è stata contraddistinta dalla partecipazione delle categorie G6 con Nicolò Carlomagno (Team Bykers Viggiano), Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano) e Domenico Acerra (Federal Team Bike) a comporre per intero il podio maschile, Margherita Graziano e Lucia Graziano (Federal Team Bike) ad occupare i primi due posti sul podio al femminile. Come lo scorso anno anche le bici a pedalata assistita hanno avuto il loro momento di visibilità grazie a Luca Miracolo (Asd Emmevi), Raimondo Peluso (San Massimo Asd), Giuseppe Roccarusso (Vesuviani Asd), Aniello Cesarano (Team Over the Top Bike) e Alfredo Mergani (Cicloo Carbonari Bikers).

Le classifiche e statistiche gara: https://www.mtbonline.it/ Risultato/1602/0-xc- montedonico.