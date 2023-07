Serie A 2023-2024, ci siamo: il Napoli riparte da Frosinone

Nasce la nuova Serie A, edizione numero 122 del campionato italiano al via il 19 agosto, con il Napoli campione d’Italia chiamato a difendere lo Scudetto in quella che si preannuncia una serratissima corsa al titolo.

C’è voglia di Scudetto sulle due sponde del Tevere

Ci sono le romane, che, dopo 4 anni in cui abbiamo visto vincere 4 squadre diverse, hanno intenzione di fare la voce grossa e non limitarsi al piazzamento in Europa. E poi nella capitale, sia sponda giallorossa che biancoceleste, c’è una voglia di Scudetto che manca alla Lazio dal 2000 e alla Roma dal 2001.

Mai dare per vinte le milanesi per la corsa Scudetto

Ci sono le milanesi, che negli ultimi due anni precedenti alla vittoria del Napoli hanno sollevato l’ambito trofeo trovandosi una dietro l’altra: l’Inter sta facendo una campagna acquisti impressionante mirata alla vittoria finale, il Milan sta cominciando a muoversi, e presto lo farà ancora più seriamente. Una cosa è certa: squadre di questo calibro non vanno mai date per vinte.

Senza Europa, la Vecchia Signora è chiamata a recuperarla subito

E poi c’è la Juventus, reduce da anni tutt’altro che felici, specialmente per quanto si era visto nell’era di Conte e Allegri: altri tempi, ma non c’è da nascondere il fatto che dopo Calciopoli questo sia il momento più buio della storia bianconera. (Probabilmente) Senza Europa la Vecchia Signora è chiamata a recuperarla subito: e si sa, quando sei in corsa per la Champions, a meno di campionati già chiusi, bisogna lottare.

Sei le candidate al titolo e poi c’è qualche outsider

Sembrano essere queste 6 le candidate principali al titolo: potrebbe saltare qualche testa e aggiungersene una nuova, magari di qualche outsider come Atalanta o Fiorentina, ipotesi comunque remota.

Fatto sta che il Napoli dovrà guardare principalmente a se stesso, come fatto nell’appena passata stagione: certo, si sa che difendere un titolo è più difficile di vincerlo, ma mai dire mai. A partire dal Benito Stirpe inizia una stagione con un solo obiettivo: il quarto Scudetto.

Ecco la nuova Serie A

1a giornata (20/08/23): Frosinone-Napoli

2a giornata (27/08/23): Napoli-Sassuolo

3a giornata (03/09/23): Napoli-Lazio

4a giornata (17/09/23): Genoa-Napoli

5a giornata (24/09/23): Bologna-Napoli

6a giornata (27/09/23): Napoli-Udinese

7a giornata (01/10/23): Lecce-Napoli

8a giornata (08/10/23): Napoli-Fiorentina

9a giornata (22/10/23): Hellas Verona-Napoli

10a giornata (29/10/23): Napoli-Milan

11a giornata (05/11/23): Salernitana-Napoli

12a giornata (12/11/23): Napoli-Empoli

13a giornata (26/11/23): Atalanta-Napoli

14a giornata (03/12/23): Napoli-Inter

15a giornata (10/12/23): Juventus-Napoli

16a giornata (17/12/23): Napoli-Cagliari

17a giornata (23/12/23): Roma-Napoli

18a giornata (30/12/23): Napoli-Monza

19a giornata (07/01/24): Torino-Napoli

20a giornata (14/01/24): Napoli-Salernitana

21a giornata (21/01/24): Sassuolo-Napoli

22a giornata (28/01/24): Lazio-Napoli

23a giornata (04/02/24): Napoli-Hellas Verona

24a giornata (11/02/24): Milan-Napoli

25a giornata (18/02/24): Napoli-Genoa

26a giornata (25/02/24): Cagliari-Napoli

27a giornata (03/03/24): Napoli-Juventus

28a giornata (10/03/24): Napoli-Torino

29a giornata (17/03/24): Inter-Napoli

30a giornata (30/03/24): Napoli-Atalanta

31a giornata (07/04/24): Monza-Napoli

32a giornata (14/04/24): Napoli-Frosinone

33a giornata (21/04/24): Empoli-Napoli

34a giornata (28/04/24): Napoli-Roma

35a giornata (05/05/24): Udinese-Napoli

36a giornata (12/05/24): Napoli-Bologna

37a giornata (19/05/24): Fiorentina-Napoli

38a giornata (26/05/24): Napoli-Lecce

Giuseppe Garofalo