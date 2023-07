Precipita nel vuoto dal ponte di Pioppaino a Castellammare di Stabia. È in gravi condizioni una 45enne stabiese, ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale “San Leonardo”. L’episodio si è verificato ieri mattina, nei pressi della stazione della Circumvesuviana del quartiere situato nella periferia di Castellammare di Stabia. Sono stati alcuni automobilisti a vedere il corpo della donna a terra. La 45enne stava camminando quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è precipitata nel vuoto.

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Dopo pochi minuti dal primo sos, sul posto si è recata un’ambulanza del 118, che ha trasportato la donna in ospedale. Qui i medici le hanno prestato tutte le cure del caso, riscontrandole varie ferite su più parti del corpo. Le sue condizioni sono ritenute gravi, anche se non disperate. Sul posto, per effettuare tutti i rilievi, si sono recati i carabinieri di Castellammare. E’ stata aperta anche un’indagine per ricostruire la vicenda.

Indagini in corso dei carabinieri

L’obiettivo è capire se la donna si sia buttata per un gesto estremo, o se invece si sia trattato di un incidente. L’episodio riaccende i riflettori sulla pericolosità dei cavalcavia dell’area stabiese – sorrentina. Attenzioni puntate anche sul ponte di Seiano, nel comune di Vico Equense, dove nelle scorse settimane si sono verificati diversi incidenti e suicidi. Una vera e propria escalation di casi, che ha spinto i residenti a chiedere degli interventi per mettere in sicurezza queste aree a rischio.