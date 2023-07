Abbiamo annunciato pochi giorni fa l’evento che si terrà nella città di Gragnano “Cavalli e Carrozze”, la rievocazione storica legata alla cultura equestre avrà luogo il 15 luglio 2023, alle ore 19.00. In questo nostro articolo vi riportiamo l’intervista fatta al sig. Michele Inserra, presidente dell’Associazione gli “Amici del Cavallo”, che in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Gragnano, in onore della Madonna Maria S.S. del Carmelo, ha organizzato la giornata che si terrà nella Città della Pasta.

Cenni storici

Quella del cavallo e dei carri di cui si servivano gli uomini per la movimentazione delle merci è un ricordo di cui va tenuto indubbiamente conto, soprattutto perché appartiene alla storia industriale, commerciale ed economica di quella che oggi viene definita non solo Città della Pasta, ma anche Capitale Europea della Pasta.

Se l’epoca considerata come di maggiore sviluppo per la produzione delle paste alimentari è l’800, dove oltre il 70% della popolazione lavorava attivamente nel settore ed oltre 100 pastifici erano attivi sul territorio gragnanese, va anche detto però che, prima dell’arrivo della Ferrovia in città, erano proprio i mezzi più antichi, appunto cavalli e carri, a fungere da veicoli per il trasporto delle merci. Allora (1845) anche il Re Ferdinando II di Borbone diede l’opportunità ai pastai di Gragnano di diventare fornitori della sua corte, così poi effettivamente avvenne (per le paste lunghe). La stazione di Gragnano verrà infatti inaugurata solo nel 1885, con intervento del Re Umberto I e della Regina Margherita di Savoia, sarà congiunta alla ferrovia per Castellammare di Stabia-Napoli e Torre Annunziata, diventandone il capolinea.

E’ doveroso anche ricordare di tutti quegli uomini che si occupavano, nelle più svariate mansioni, delle attività legate al trasporto dei carri e alla cura cavalli, ma anche di quelle persone che lavoravano il legname nelle botteghe, quindi producevano i carri insieme alle ruote, i fusi, etc. (che venivano generalmente costruiti da altri artigiani specializzati), come le attrezzature necessarie per l’utilizzo di asini e cavalli (ferro, cuoio, pelli, etc.). Va resa nota anche la figura del carrettiere, conducente e molte volte proprietario del carro e/o carretto, il quale lavorava anche per conto terzi, per i pastifici, nonché al servizio dei commercianti, senza escludere senza eventualmente le persone che necessitavano della formula del viaggio per raggiungere le località vicine.

“Cavalli e Carrozze” a Gragnano: una cultura equestre ancora viva (INTERVISTA)

Sig. Michele com’è nata l’Associazione gli “Amici del Cavallo”?

A Gragnano è presente, oltre a quella per l’arte bianca, un’antica storia e cultura equestre, anche in virtù della produzione di pasta nella nostra città. La pasta infatti, una volta confezionata, veniva trainata proprio da carri di cavalli e/o da singoli cavalli. Inizialmente per trasportare le nostre merci il traino dei cavalli era indispensabile, il commercio era prevalente sulla città di Napoli, in questo caso la pasta, ma anche il vino ed altri prodotti. A Gragnano tra l’800 ed i primi del ‘900 erano presenti oltre 100 pastifici. Insieme a me ci sono Sabatino Scala, Giovanni Cascone e Alfonso Cesarano.

Cosa altro ci può dire delle attività legate al lavoro dei cavalli da traino a Gragnano?

I cavalli, come gli asini, venivano utilizzati anche per il trasporto del legname. Gli asini aiutavano nel servizio di raccolta e lo spostamento di legname in alta montagna, principalmente nell’area dei Monti Lattari, dove è appunto situata la città di Gragnano. Gli animali portavano la legna dalla montagna a valle, il materiale veniva utilizzato, tra le altre cose, anche per la fabbricazione di casse di legno all’interno delle quali si depositava la pasta (che poi veniva trainata, come già detto, dai carri a trazione animale). In città c’erano inoltre falegnamerie, che si occupavano, tra le varie attività, proprio di questo.

Siete giunti quindi alla settima edizione, quante presenze ci saranno quest’anno alla grande sfilata storica?

L’anno scorso arrivammo ad un numero di circa 100 tra cavalli e carrozze. Quest’anno dovremmo avere più o meno la stessa presenza di partecipanti.

Sig. Michele ci può descrivere il percorso che faranno le carrozze ed i cavalli all’interno della città di Gragnano

Certamente! I cavalli e le carrozze partiranno da piazzale Ferrovia (oggi piazza Amendola), si proseguirà poi per via Roma, per poi raggiungere via Quarantola. Successivamente si giungerà in via Castellammare, si passerà poi per piazza Aubry dove si trova la Chiesa del Corpus Domini (1555). Si ritornerà quindi al piazzale Ferrovia.

Cosa avete previsto dopo la sfilata?

Dopo che i partecipanti, insieme alle loro carrozze ed i loro cavalli, avranno eseguito il percorso all’interno della città, potranno fermarsi nell’area del piazzale della Ferrovia gragnanese dove seguiranno canti e balli folkloristici. L’associazione metterà a disposizione per i partecipanti panino salsicce e fagioli con abbondante vino di Gragnano. (Per avere maggiori informazioni sull’evento: Città di Gragnano: al via la grande sfilata di “Cavalli e Carrozze”).

Andrea Ippolito