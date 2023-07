Il traffico di droga continua ad evolversi, presentando nuovi metodi e tecniche per eludere le forze dell’ordine. Tra queste novità, è emerso di recente il trasporto della cocaina in forma liquida. La polvere viene disciolta in solventi specifici e, una volta giunta a destinazione, può essere riportata alla sua forma originale attraverso specifici trattamenti chimici. Questo rende la droga difficile da individuare, ma facile da confondere e trasportare.

Torre Annunziata, “cocaina liquida” nella bottiglia di vino

È proprio questo il metodo innovativo che è stato scoperto dai carabinieri della stazione di Boscoreale, in collaborazione con il nucleo operativo radiomobile di Torre Annunziata. Durante un controllo notturno in via Vittorio Veneto, hanno fermato un’auto con tre persone a bordo. Quello che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine è stato l’uomo seduto nel sedile posteriore: un giovane straniero con accento francese. Non aveva documenti né bagagli, portava solo con sé una semplice busta della spesa, un comune sacchetto di plastica utilizzato nei supermercati.

All’interno della busta, c’era una bottiglia di vetro con l’etichetta di un vino sudamericano. Questo fatto ha suscitato la curiosità dei militari, che hanno accompagnato i tre individui in caserma per ulteriori accertamenti. Attraverso l’uso dei narcotest forniti a ogni distretto, i carabinieri hanno rapidamente scoperto che il liquido biancastro contenuto nella bottiglia non era vino bianco, latte di mandorla o liquore al cocco, ma si trattava di cocaina. Il quantitativo totale di stupefacente rinvenuto era di 1,125 litri, pronto per essere trasformato e solidificato nella sua forma originale.

Arrestato 27enne straniero. “Era pronta per essere trattata e solidificata”

Successivamente, l’uomo è stato identificato come un 27enne di origini argentine, da tempo residente in Francia. È stato immediatamente arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e attualmente si trova in carcere in attesa del processo. La scoperta della cocaina liquida evidenzia l’incessante innovazione e adattabilità dei trafficanti di droga. Utilizzando questi metodi innovativi, cercano di sfruttare le vulnerabilità delle forze dell’ordine e dei sistemi di trasporto, rendendo sempre più difficile intercettare le loro attività illecite.

Le agenzie di polizia di tutto il mondo devono rimanere vigili e adattare le proprie strategie per stare al passo con queste tendenze in continua evoluzione. La lotta contro il traffico di droga richiede una cooperazione continua e uno scambio di informazioni tra partner internazionali, oltre all’allocazione di risorse per lo sviluppo di tecnologie avanzate di rilevamento in grado di identificare e intercettare questi nuovi metodi di trasporto della droga.

(Foto di repertorio)