A San Cipriano Picentino di scena il circuito X-Country con il Memorial Domenico Di Capua

Per questo appuntamento dedicato alla mountain bike cross country (disciplina olimpica), meritevole di apprezzamento l’impegno profuso dalla società ciclistica Asd Ciclopicentia che ha saputo contribuire nel suo piccolo e con ogni mezzo a propria disposizione, a dare ancora più enfasi al ciclismo e alla pratica della mountain bike, arrivando a toccare l’apice con questa manifestazione rientrante nel circuito interregionale lucano-campano X-Country.

All’interno del Parco del Carmelo (sede del quartier generale dell’evento e della partenza fissata alle 9:30), gli organizzatori stanno allestendo un percorso da cross country puro, per uno sviluppo di 3,6 chilometri con 110 metri di dislivello e alcune novità: la prima che non ci sarà più l’ascesa di cemento dove le pendenze arrivavano anche al 20%, la seconda è che sarà introdotto un single track (passaggio singolo) che renderà la gara ancor più divertente e tecnica, senza dimenticare salti, passaggi in acqua, continui cambi di pendenza sia in discesa che in salita.