Musica, libri e teatro, per “Ravello, la stagione più bella”, il contenitore di iniziative estive varato dall’amministrazione comunale di Ravello e dedicato a bambini e ragazzi.

Dei giorni scorsi la partenza della seconda edizione del Ravello Summer Camp, il centro estivo 2023 con un fitto calendario di attività ludiche, di sport, dal tennis alla pallavolo, alla bici, e didattiche, dai corsi di cucina ai laboratori linguistici.

Il programma della rassegna prevede sabato 8 luglio, dalle ore 19.30 alle ore 22.30, giochi ed intrattenimento al campo da tennis “P. Caruso”, a cura dell’associazione AreEreIre. Giovedì 13 luglio dalle ore 18, spazio all’Area Ludica con giochi realizzati in legno presso i Giardini del Monsignore mentre venerdì 21 luglio, alle ore 19.30, lo spettacolo itinerante “Passeggiando con Pinocchio”, con partenza da Piazza Duomo e conclusione ai Giardini del Monsignore, a cura de La Mansarda e il Teatro dell’Orco.

Sabato 29 luglio, alle ore 18, da non perdere la Festa dei colori presso la Piazzetta San Pio a Sambuco, a cura di AreEreIre.

Si continua venerdì 4 agosto, alle ore ore 19.30, a piazza Duomo e conclusione ai Giardini del Monsignore, con “Encanto” della Compagnia Citrea, venerdì 11 agosto, alle ore ore 19.30, ai Giardini del Monsignore con “Pulcinella e il Castello Misterioso” della Compagnia degli Sbuffi, mercoledì 16 agosto, alle ore 19.30 ai Giardini del Monsignore con lo spettacolo “Biancaneve”. Mercoledì 23 agosto, alle ore 19.30 ai Giardini del Monsignore, “Il Mago di Oz” del TFU di Perugia e del Teatro Bertolt Brecht di Formia. Venerdì 25 agosto, alle ore 19.30 al Campo da Tennis “P. Caruso”, un cineforum dedicato a bambini e ragazzi, a cura di AreEreIre.

Ultimi due appuntamenti, ai Giardini del Monsignore, sempre alle ore 19.30, mercoledì 30 agosto con “Storie nell’armadio” di Laggiù Ragazzi e sabato 9 settembre con Centoparole, a cura del Teatro dei Sensi Rosa Pristina.

“Anche per l’estate 2023 abbiamo organizzato un calendario di eventi per offrire ai giovani occasioni di svago e di divertimento – spiega il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier – Un modo per accompagnarli durante la bella stagione, stimolando la loro creatività e la loro sensibilità nei confronti dell’arte e dello spettacolo”.