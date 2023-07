Castellabate sport ed inclusione pallanuoto a mare

Sport ed inclusione per una giornata (domenica 9 luglio, ore 16) interamente dedicata alla Pallanuoto in uno scenario naturalistico unico, il mare Bandiera Blu di Castellabate. Un torneo giovanile ed una partita paralimpica sono i due appuntamenti organizzati dal Circolo Nautico Punta Tresino e dalla Polisportiva Santa Maria Cilento, con i patrocini dei Comitati Regionali della Federazione Italiana Nuoto e della Federazione Italia Triathlon, e del Comune di Castellabate.

L’iniziativa sportiva nel dettaglio

L’iniziativa sportiva, sotto la direzione di Filippo Massimo Gomez, ex arbitro internazionale di pallanuoto e presidente GuG Campania, prevede lo svolgimento di un torneo giovanile, a partire dalle 16, con la partecipazione della Pallanuoto Salerno, della Dhea Sport e della Waterpolo Napoli Lions. A seguire, poi, una sfida in acqua con gli atleti paralimpici delle società sportive partecipanti, già impegnati in competizioni di caratura nazionale con i rispettivi club. Il campo di gara sarà allestito sul Lungomare Perrotti, all’inizio della spiaggia del Pozzillo. Sabato (8 luglio), con partenza alle 18, sarà recuperato il Mezzofondo Sprint (Miglio), annullato durante lo scorso weekend a causa della pioggia. Il campo di gara sarà allestito sul litorale del Pozzillo, con partenza ed arrivo nello specchio acqueo antistante il Grand Hotel Santa Maria. Al mattino (8 luglio), invece, sempre nel campo di gara di pallanuoto, i giovani atleti della Polisportiva Santa Maria Cilento avranno la possibilità di fare una lezione/allenamento.

“Dal Nuoto di Fondo alla Pallanuoto, Castellabate conferma la sua naturale vocazione per gli sport acquatici. Lo sport, ancora una volta, rappresenta un potente strumento di inclusione e di opportunità per i giovani di tutte le abilità. Attraverso la pratica sportiva, i giovani possono sviluppare abilità fisiche, mentali e sociali, oltre a promuovere valori fondamentali come il fair play, la lealtà e il rispetto reciproco”, commentano gli organizzatori.