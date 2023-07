Edoardo Spignese, giovane libero di Ischia, si prepara per la sua prima avventura nel campionato di Serie A di pallavolo: il talentuoso atleta vestirà la maglia della Wow Green House Aversa e avrà l’opportunità di allenarsi e giocare al fianco del campione Salvatore ‘Totò’ Rossini.

Nato il 26 novembre 2003, Edoardo ha iniziato la sua carriera nei campionati giovanili di Ischia e successivamente si è trasferito a Meta di Sorrento, dove ha ottenuto importanti risultati. Con la squadra di Meta di Sorrento ha vinto due titoli regionali e si è anche aggiudicato il premio come miglior libero. Negli ultimi cinque anni, Edoardo ha partecipato al campionato di Serie B, giocando con le squadre di Ischia, Foligno e Meta. La chiamata che ha cambiato la sua carriera è arrivata da Ignazio Nappa, che gli ha presentato il progetto della Wow Green House Aversa.

Edoardo non ha avuto dubbi e ha accettato immediatamente la proposta. L’emozione di iniziare questa nuova avventura in Serie A2 è palpabile in Edoardo. Si sente determinato a raggiungere gli obiettivi sia a livello di squadra che personali.

Il giovane libero Edoardo Spignese vestirà la maglia della Wow Green House Aversa. Le parole del 19enne

“La cosa che mi ha reso ancora più entusiasta è stata la conferma della presenza di Salvatore Rossini nella squadra. Avere un compagno di reparto così esperto e talentuoso è un’opportunità unica, che mi stimola e motiva. Non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia della Wow Green House Aversa e di dimostrare il mio valore. Sarà un sogno che si avvera debuttare in Serie A, sarà speciale entrare al PalaJacazzi e vivere emozioni uniche. E’ tutto davvero stupendo”.