Un piccolo lago artificiale, nella località Pantano del Comune di Mormanno (in provincia di Cosenza), sarà il luogo dove la Delegazione Regionale Calabria della Federazione Italiana Canoa Kayak ha inteso organizzare, dal 21 al 23 luglio 2023, la Gara interregionale velocità mt. 500 e mt. 200, Paracanoa e Canoagiovani, valida come Campionato Regionale Campania-Puglia-Calabria.

Il Campionato della disciplina velocità prevede la II prova del Circuito Nazionale Canoa Giovani, Gara Nazionale Master, Gara Nazionale Paracanoa R/J (HF-HS) e Giovanissimi (DIR). L’ASD Canoa Kayak Club Reggio Calabria è il Comitato Organizzatore.

Il paesino di Mormanno, comune di poco più di 2.600 anime, ha il suo centro abitato a 840 metri s.l.m. (sul livello del mare) e vanta all’interno del suo territorio uno specchio d’acqua (780 metri di lunghezza e 200 metri di larghezza) che si trova immerso tra le montagne del Parco Nazionale del Pollino.

Il Lago Pantano, area naturalistica di Mormanno

Il Lago di Mormanno (Lago Pantano), che appunto prende il nome dalla località dove è situato, è stato inizialmente costituito per avere le funzioni di diga per centrale idroelettrica, le acque utilizzate per la realizzazione furono quelle del fiume Battendiero. Il piccolo fiume, che è lungo 23 Km. e nasce nell’altopiano di Campotenese, vicino al Comune di Morano Calabro, giunge poi nella zona Pantano di Mormanno.

Sul Lago Pantano si possono osservare (chi è dedito all’attività comunemente detta Birdwatching) il Cormorano ed il Cavaliere d’Italia, insieme all’Airone Cenerino ed il Germano Reale, le prime due specie di uccelli sono conosciute anche per i movimenti migratori stagionali, mentre gli altri volatili sono stanziali. Questa zona, fatta di pioppi ed altra vegetazione, è ricercata anche dai pescatori di trota, carpa e anguilla.

Presenti intorno al Lago un’area pic-nic, un viale per poter passeggiare, un “Percorso vita” ed una pista ciclabile di 1.500 metri lineari, che unisce Pantano alle località vicine, in questo caso Vallera.

Il progetto sul Birdwaching

E’ notizia di poche settimane fa quella riguardante il finanziamento, per il Comune di Mormanno, di circa 40mila euro dal GAL Pollino “per investimenti di fruizione pubblica ed infrastrutture turistiche su piccola scala”, come avvisa lo stesso Sindaco Paolo Pappaterra. Il contributo verrà speso proprio sul lago per la realizzazione di un Parco di “Bird Watching”.

La Ciclovia dei Parchi della Calabria

A Mormanno passa la grande Ciclovia dei Parchi della Calabria, 545 chilometri di tracciato dotato di insegne e cartellonistica identificativa, compresi quelli per la sicurezza dei ciclisti. Vengono attraversati lungo il percorso ben 3 Parchi Nazionali (Pollino, Sila e Aspromonte) ed un Parco Regionale (Parco Naturale Regionale delle Serre), 46 paesi, città e centri abitati. La massima altitudine dell’itinerario Appenninico della pista ciclabile dei Parchi è posta a 1.565 metri, mentre la minima è a 19 metri.

Va segnalato inoltre che alla Ciclovia dei Parchi della Calabria è stato assegnato l’Oscar italiano del Cicloturismo 2021 (Italian Green Road Award), primo posto ex aequo con la Provincia Autonoma di Trento. (IL TRACCIATO DELLA CICLOVIA).

La candidatura di Mormanno ad ospitare le gare FICK