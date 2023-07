Piano Roseto e Lama dei Peligni bis di appuntamenti per il Corrilabruzzo UISP

A Piano Roseto e a Lama dei Peligni, domenica 9 luglio 2023, si terrà il bis di appuntamenti per il Corrilabruzzo della UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

PIANO ROSETO

Sta per essere varata la prima edizione del Trail Fiera della Pastorizia in programma domenica 9 luglio a Piano Roseto nel territorio comunale di Crognaleto. L’importante manifestazione, organizzata dalla Teramo Eventi Asd, prevede una gara agonistica di 14,2 chilometri con partenza (alle 9:00) e arrivo a Piano Roseto sulla strada provinciale 42 all’altezza del fontanile. La corsa, oltre ad avere il suo carattere competitivo, è soprattutto l’occasione per trascorrere insieme una mattinata spensierata con uno sguardo al meraviglioso contesto della Fiera della Pastorizia giunta alla 160.ma edizione.

LAMA DEI PELIGNI

L’Asd Vini Fantini sta lavorando di buona lena per proporre nel pomeriggio di domenica 9 luglio la settima edizione di Corri per la Majella che unisce Lama dei Peligni a Palena. Torna un evento podistico atteso e partecipato che non mancherà di dare emozioni e spettacolo ai piedi della Majella con la gara competitiva di 10 chilometri. La partenza agonistica, prevista alle 17:30, sarà anticipata dalla consueta vetrina per bambini e ragazzi nelle gare a loro dedicate, dai 5 ai 15 anni, previste a partire dalle 16:00 sempre a Lama dei Peligni con relativa premiazione in loco (eccetto gli adulti le cui premiazioni avranno luogo a Palena dopo l’arrivo). Da rilevare il servizio navetta gratuito che darà la possibilità di lasciare la macchina all’arrivo (parcheggio pullman all’ingresso del paese) per poi raggiungere Lama dei Peligni dalle 15:30 alle 16:30.