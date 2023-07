Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in un violento episodio quando un bagnino di 42 anni è stato brutalmente aggredito e accoltellato da un gruppo di minorenni. La lite, avvenuta sugli scogli a Marechiaro, è scoppiata per motivi apparentemente insignificanti, ma ha presto assunto una pericolosa svolta.

La vittima, identificata come Francesco Amato, stava svolgendo le sue normali mansioni di bagnino presso un lido locale quando è entrato in conflitto con un gruppo di giovani. Sembrerebbe che la disputa sia iniziata a causa di un lettino, forse non concesso ai giovani, scatenando un acceso scambio di parole. Tuttavia, la situazione si è rapidamente deteriorata, culminando con l’attacco violento.

Testimoni oculari presenti al momento dell’incidente hanno descritto la scena come scioccante, affermando di aver visto i minorenni estrarre un coltello e colpire l’uomo davanti a una folla di spettatori impotenti. Le ferite riportate da Francesco Amato sono profonde e si concentrano principalmente nell’addome. È stato prontamente trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per tentare di salvargli la vita. Tuttavia, le sue condizioni rimangono estremamente preoccupanti.

Le autorità competenti, tra cui l’ufficio prevenzione generale della questura di Napoli, sono immediatamente intervenute sulla scena per avviare le indagini e identificare i responsabili di questa violenta aggressione.