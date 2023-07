Napoli Fashion Week ha dato il via al suo tour estivo in attesa dell’evento principale che si terrà in ottobre. Il tour prevede una serie di appuntamenti che culmineranno con la presentazione del calendario 2023/24 a dicembre e il grande evento di gennaio 2024. Questo programma è stato stabilito dall’Art Director Alessandro Di Laurenzio in collaborazione con le istituzioni e i principali rappresentanti del settore moda campano.

Napoli Fashion Week ha dato il via al suo tour estivo 2023: attesa per l’evento principale di ottobre

Lo slogan “La Moda Sposa L’Arte” è stato creato per promuovere la regione a livello nazionale e internazionale. Al progetto si sono uniti giovani emergenti provenienti dal settore scolastico e accademico, grazie all’inserimento del programma Pcto “alternanza scuola lavoro”, che è stato ben accolto dai brand presenti nella Napoli Fashion Week.

Il tour è stato inaugurato dalla famosa stilista Rosangela De Maio, nota come Luisa Atelier, con il supporto del rinomato truccatore internazionale Eleonora Volkova. Lo splendido sfondo di San Gregorio Armeno, con la presenza del famoso artigiano presepiale Marco Ferrigno, ha aggiunto un tocco magico all’evento. Le influencer Gleidy Ottavis e Elena Iavarone, insieme alla modella Giulia Mazzotta, hanno indossato gli abiti per questa prima performance di Nfw.

Un filo conduttore con le location selezionate per l’evento di gennaio 2024

Napoli Fashion Week ha voluto dare il via a questo primo appuntamento per creare un filo conduttore con le location selezionate per l’evento di gennaio 2024, tutte situate nel centro storico della IV municipalità e rappresentate dalla presidente Maria Caniglia. Durante la giornata nel centro storico, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di socializzare con i turisti, ammirando le creazioni di Rosangela De Maio e il meraviglioso trucco realizzato da Eleonora Volkova. Non sono mancati i selfie con il gruppo di modelle, che sono famose anche per il loro profilo Instagram.

Luisa Atelier rappresenterà l’Alta Moda Italiana, unendo la tradizione sartoriale del made in Italy a uno stile innovativo internazionale, insieme ad altri 11 atelier. Il bianco sarà un colore molto rappresentativo delle sfilate della Napoli Fashion Week che ammireremo a gennaio. Un’attenzione particolare viene dedicata agli aspetti tecnici curati dalla Nfw, come il trucco e le acconciature. Eleonora Volkova, con la sua vasta esperienza e formazione internazionale, sarà una delle make-up artist della Napoli Fashion Week 2024, contribuendo a creare uno spettacolo indimenticabile per tutti gli amanti della moda.