Napoli, presentate le nuove maglie: l’inizio di una nuova 3ra

Dalla nave MSC World Europa ADL presenta le prime due maglie con il tanto atteso tricolore. Per la terza maglia, il colore dovrebbe essere dal verde acqua al nero con dettagli in oro

“A new 3ra has come. From Napoli to the world”. È così che recita il video di annuncio delle nuove divise del Napoli, che accolgono sul petto uno Scudetto atteso 33 anni e da difendere con le unghie e con i denti.

L’inizio di una nuova 3ra, Napoli presentate nuove maglie

Presentazione di lusso a bordo della rivoluzionaria nave da crociera World Europa della MSC, nuovo main sponsor azzurro dopo 18 anni di matrimonio con Lete. Sempre dal punto di vista degli sponsor, il Napoli sostituisce Amazon con Ebay. Confermato Upbit sul retro.

Le immagini delle nuove maglie erano trapelate praticamente ovunque negli scorsi giorni, ed è questo che fa intuire quella che sarà la terza maglia, che verrà presentata più avanti.

Inserti tricolore sull’azzurro della prima maglia

La prima maglia è, neanche a dirlo, azzurra: riproposti gli stemmini ricamati sul tessuto, le uniche due novità sono una banda bianca che avvolge le spalle della divisa e ovviamente il tricolore, cucito come di consueto sul petto. Di nuovo, il collo a “V”, che con il bordo delle maniche si tingono di verde, bianco e rosso.

Napoli, il Vesuvio e il Golfo sulla seconda maglia bianca

Anche il colore della seconda maglia è come al solito il bianco. La divisa è quasi uguale a quella della passata stagione: non c’è la scala cromatica azzurra, così come per la prima maglia, ma a sormontarla ci sarà una texture raffigurante i palazzi della città ai piedi del Vesuvio, in uno stile che ricorda quello del primo Napoli di Ancelotti, quando sulla maglia si nascondeva il volto di una tigre.

E poi c’è già un’idea per quanto riguarda la terza maglia, almeno da quanto visto dalle immagini circolate nei giorni scorsi: potrebbe (o dovrebbe) essere di un colore che va dal verde acqua al nero con dettagli in oro.

Giuseppe Garofalo