I carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato un uomo di 33 anni, di origini egiziane e senza precedenti penali, per lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, appena dimesso dall’ospedale di Pozzuoli, ha improvvisamente aggredito con un tubo di ferro due guardie giurate che erano in servizio presso il pronto soccorso. Al momento non è ancora chiaro il motivo di tale comportamento violento.

Pozzuoli, aggredisce con un tubo di ferro due guardie giurate: arrestato 33enne

Entrambe le guardie sono rimaste ferite nell’aggressione e hanno ricevuto prognosi di 15 e 30 giorni rispettivamente. Il caso più grave riguarda una frattura del gomito. L’aggressione si è verificata all’interno delle strutture ospedaliere, dove le guardie giurate svolgono il loro compito di garantire la sicurezza di personale, pazienti e visitatori. Nonostante siano addestrati a gestire diverse situazioni, le guardie sono state colte di sorpresa dall’aggressione improvvisa e ingiustificata.

Le guardie ferite hanno ricevuto immediata assistenza medica

La pronta risposta dei carabinieri della sezione radiomobile ha permesso di arrestare l’aggressore. Le guardie ferite hanno ricevuto immediata assistenza medica nello stesso ospedale in cui si è verificato l’episodio. Il personale medico ha agito prontamente per stabilizzare le loro condizioni e fornire le cure necessarie. La gravità delle ferite evidenzia il pericolo affrontato dal personale della sicurezza che lavora con dedizione per mantenere l’ordine e la sicurezza nelle strutture sanitarie.

Il 33enne è in attesa di processo, durante il quale sarà chiamato a rispondere delle sue azioni. Gli atti di violenza all’interno degli ambienti sanitari sono motivo di grande preoccupazione e minano l’ambiente sicuro necessario affinché i professionisti medici possano svolgere i loro compiti in modo efficace. Tali episodi ci ricordano l’importanza di garantire la sicurezza degli operatori sanitari e di adottare adeguate misure di sicurezza negli ospedali e nelle strutture mediche.