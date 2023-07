La polizia di Napoli ha effettuato un fermo su un minorenne, su delega del Procuratore del Tribunale per i Minorenni, per il grave sospetto di tentato omicidio di un uomo avvenuto nella zona di “Marechiaro”. Durante una lite per futili motivi, il giovane avrebbe colpito la vittima con due fendenti, lasciandola attualmente in prognosi riservata.

Grazie alle indagini condotte dalla Squadra mobile, dall’Upg e dal Commissariato di San Carlo Arena, il ragazzo è stato identificato e fermato. Si tratta di un 16enne senza precedenti penali, residente nel quartiere San Carlo all’Arena di Napoli. Non è affiliato a famiglie legate alla malavita.

Napoli, ferimento del bagnino a “Marechiaro”: fermato un 16enne incensurato

L’incidente è avvenuto nel lido di Marechiaro di Napoli, quando il bagnino, in procinto di chiudere, ha cercato di ritirare il lettino, ricevendo un rifiuto da parte del giovane. La situazione è rapidamente degenerata, culminando con il ragazzo che ha estratto un coltello e ha colpito l’uomo due volte all’addome. Al momento, non sono state rinvenute tracce del coltello utilizzato nell’aggressione.

Durante gli interrogatori condotti dalla squadra mobile, il 16enne ha dichiarato di non ricordare dove abbia gettato via il coltello. Gli investigatori stanno attualmente cercando prove che possano portare al ritrovamento dell’arma del crimine.

“Lite per un lettino”

Saranno intraprese ulteriori indagini per comprendere le ragioni che hanno portato a un atto di violenza così estrema. La Procura del Tribunale per i Minorenni seguirà da vicino il caso, assicurandosi che siano rispettati i diritti del minorenne e che venga fatta piena luce sulla vicenda. Nel frattempo, la vittima continua a ricevere cure ospedaliere, mentre la sua prognosi rimane riservata.