Sono ben 7 i podi conquistati dalla società sportiva No Limits ASD alle Finali Nazionali organizzate dalla Federazione Ginnastica d’Italia a Rimini. L’associazione, che opera da 39 anni nella città di Napoli (presente all’interno del quartiere di Secondigliano da più di 30), ha partecipato con i suoi atleti all’evento Ginnastica in Festa “Summer Edition” 2023. Le competizioni si sono svolte presso Rimini Fiera dal 23 giungo al 2 luglio 2023.

La Federazione ha anche informato che tutte le attività silver sono parte del “Progetto Silver” istituito dalla FGI-Federazione Ginnastica d’Italia, in collaborazione con Sport e Salute Spa.

I tecnici che hanno seguito gli atleti della No Limits ASD sono: Fabrizio Galderisi, Mariachiara Palermo, Simone Siena, Daniela Capasso, Bruna Martucci.

La No Limits ASD conquista 7 podi alle Finali Nazionali di Ginnastica a Rimini

La No Limits ASD ha portato sul gradino più alto del podio Edan Edward Mazzara (per la Ginnastica artistica maschile) Campione Nazionale LB Junior 1; Valeria De Martino Campionessa Nazionale LA Senior 2; Maddalena Milone Campionessa Nazionale Promogym; poi Sara Bisesti Vice Campionessa Nazionale LA Junior 3; Giada Passalacqua (lo scorso anno Campionessa Nazionale LB) quest’anno Vice Campionessa Nazionale LC Junior 1; Arianna Caldiero Vice Campionessa Nazionale Promogym Open; Valeria Smiraglia Vice Campionessa Nazionale LA Junior 2.

Va descritto anche il risultato di Sabrina Stanzione, che si qualifica in finale LC Junior 2 diventando la miglior ginnasta del Sud Italia nel suo livello tecnico (tra le migliori 10 ginnaste al suo esordio nazionale in LC).

Ma la No Limits ha anche contribuito (come spieghiamo in seguito), insieme al tecnico Mariachiara Palermo e all’atleta Maddalena Milone, all’apertura verso la Ginnastica Artistica Paralimpica, appunto con il successo nella categoria Promogym.

Gli altri risultati, tra le migliori 10 squadre d’Italia

I complimenti della società napoletana vanno anche a tutte le ginnaste che hanno partecipato alle gare di Rimini, anche perché, nonostante fosse la prima esperienza in nuovi livelli tecnici, si sono tutte classificate tra le prime 10 in Italia. Ricordiamo: India Vastarella e Michela Giugliano LB Senior 1; Marika Barone LB Junior 2 e Bianca Di Natale, la quale dopo oltre 1 anno di fermo agonistico è riuscita a centrare la finale individuale LB3. Tutte queste ginnaste hanno fatto parte della squadra della No Limits LB J/S qualificandosi tra le migliori 10 squadre d’Italia in finale (su quasi 100 squadre in competizione).

Tra le atlete più piccole della No Limits ASD si è distinta anche Mennetta Swamy, arrivata decima in Italia tra le Allieve 1 LA e Sara Smiraglia, anche lei giunta in finale nella medesima categoria; Giulia Passalacqua, riesce a centrare la finale LB Allieve 3 al suo esordio in questo livello tecnico; Gaia Leopoldo, esordio Nazionale in LB.

Valeria De Martino Campionessa Nazionale dopo lo stop

Vivo ed emozionante il percorso che ha portato al primo posto Valeria De Martino, la storia viene narrata dal suo allenatore Fabrizio Galderisi: “Le avevo fatto una promessa nel 2019, quando al Campionato Italiano Silver arrivò a pochi decimi dalle prime 10 posizioni, poco dopo però arrivò il Covid e lei smise con la ginnastica. A metà dello scorso anno riuscii a farle riprendere gli allenamenti e avrebbe dovuto gareggiare al Campionato Italiano Silver 2022, ma risultò positiva al virus il giorno prima della partenza. Questa ulteriore delusione sembrava essere la parola ‘FINE’ alla sua attività agonistica… E invece qualche mese fa l’ho convinta a tornare in palestra e rimettersi in gioco, anche grazie all’aiuto delle sue compagne e di un’altra Campionessa (e mia futura spalla destra) Sabrina Baldazzi. Oggi posso dire di aver mantenuto e superato la promessa fatta a Vale nel 2019: SIAMO CAMPIONI IN ITALIA”. (Il post di Galderisi).

Grande successo per Maddalena Milone che vince tra le atlete normodotate

L’atleta partenopea, che ha creato la pagina Facebook “Never Give Up Mad“, pubblica un pensiero sulla gara appena vissuta, rivolgendosi anche a Mariachiara Palermo, tecnico della No Limits ASD che ha scritto il libro dal titolo “Per una ginnastica paralimpica. Ginnastica, acrobatica, disabilità: quali prospettive”, edito da Nova Delphi Libri, con la prefazione del Prof. Armando Sangiorgio (tra le altre cose docente della Scuola dello Sport CONI Campania).

Maddalena ha purtroppo subito un’amputazione trans tibiale, ma per la prima volta nella storia della ginnastica artistica ha preso parte ad una competizione nazionale vincendo contro ginnaste normodotate.

“La mia partecipazione a Ginnastica in Festa Rimini nel weekend appena trascorso è stato il primo grande passo di un progetto in cui credo molto. Permettere anche a chi ha una disabilità fisica di fare ginnastica. Questo progetto – scrive la Milone dalla sua pagina Facebook – nasce da Maky Palermo che durante la stesura e della sua tesi di laurea ha raccolto di storie di persone con limiti fisici importanti interessati a sport acrobatici, tra cui la sottoscritta. Io e Mariachiara ci siamo trovate subito e quando mi ha proposto questa nuova sfida mi sono detta: ‘Lo devo fare!!!’. Nonostante la distanza mi ha seguita e allenata davvero bene, insegnandomi e preparando una programma che mi ha permesso di gareggiare e vincere alle Nazionali a Rimini nella categoria Promogym. Il nostro obiettivo era dimostrare che anche una persona con una disabilità fisica poteva ottenere risultati validi e l’unico modo che avevamo per farlo era farmi gareggiare con altre atlete. Non potete immaginare la paura e la pressione che ho provato, ma grazie al supporto della squadra della No Limits Associazione Sportiva Dilettantistica sono riuscita ad arrivare fino in fondo e a dimostrare che sì, una Ginnastica Paralimpica è possibile!!!”. (La pagina NEVER GIVE UP MAD). (Il post della Milone).

Le attività della No Limits ASD

La società sportiva di Secondigliano nell’ottobre dell’anno 1988 è diventata Centro di Avviamento alla Ginnastica Artistica, nel 2009 è stata premiata dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo, inoltre negli anni 1996 e 2015 è stata insignita di Benemerenza dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Va detto ancora che la No Limits ASD collabora da anni con i Servizi Sociali della VII Municipalità del Comune di Napoli, con le Educative Territoriali e con altre realtà di volontariato, i progetti del Comune, del Provveditorato agli Studi e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) rivolti alle problematiche giovanili, all’integrazione dei diversamente abili ed a favore dei minori a rischio. Insieme al Ministero dell’Ambiente, all’UNICEF ed a Legambiente l’Associazione sportiva ha sviluppato progetti di tutela e salvaguardia Ambientale. Nel 2011 ha partecipato al Giubileo dello Sport con il CONI di Napoli.

La struttura sportiva è impegnata poi ad ospitare diverse gare provinciali, regionali e interregionali di Ginnastica Artistica, che vengono organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva. (No Limits ASD Pagina Facebook).

Andrea Ippolito