Ci sono nuovi miliardari in casa Berlusconi, si tratta dei cinque figli dell’ex premier italiano: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, i quali dopo la morte del padre erediteranno il suo patrimonio. I primi due, Marina e Pier Silvio, sono i figli nati dalla relazione con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, il primo matrimonio durato 20 anni (1965-1985); gli altri tre, Barbara, Eleonora e Luigi, sono invece i figli nati dal matrimonio con l’attrice Veronica Lario, durato ben 25 anni (1990-2015).

A pochi giorni dalle acclamazioni e dai cori da stadio che si sono ascoltati in piazza del Duomo a Milano, luogo dove si sono tenuti i funerali di Silvio Berlusconi (14 giugno, giornata di celebrazione delle esequie di Stato, dichiarato lutto nazionale), dopo la diffusione delle volontà dell’ex Presidente del Consiglio, è stato infine reso pubblico il testamento (precisamente il 6 luglio 2023).

La maggior parte del patrimonio di Berlusconi (6,9 miliardi di dollari) – parliamo del terzo italiano con una ricchezza seconda solo a Giovanni Ferrero e a Giorgio Armani – era legato alla Fininvest. La stessa azienda d’investimenti possiede: il 48,6% dell’emittente MediaForEurope (Mfe) il 30,1% della Banca Mediolanum, il 53,3% di Mondadori (casa editrice), il Teatro Manzoni di Milano, diverse società immobiliari e l’AC Monza. La squadra di calcio, acquistata nel 2018 e sempre di proprietà di Finivest SpA, milita oggi nel campionato di Serie A (l’AC Milan, di cui la holding è stata proprietaria per 31 anni, nell’aprile del 2017 è stato venduto per 630 milioni di dollari).

Nuovi miliardari in casa Berlusconi: sono i cinque figli dell’ex premier

Fa sapere Forbes che i due figli avuti dal primo matrimonio riceveranno il 53% di Fininvest (il 26,5% a Marina ed il 26,5% a Pier Silvio), per quanto riguarda i figli del secondo matrimonio, quindi Barbara, Eleonora e Luigi, questi ultimi governeranno una quota della holding pari al 15,6% ciascuno. Mentre i beni di Silvio Berlusconi, che si trovano fuori dalla società di investimenti e che sono composti da ville ed altre case situate in Italia, in Francia ed in Antigua, saranno divisi in parti uguali. Tra queste abitazioni ricordiamo Villa San Martino ad Arcore, Villa Certosa, oltre alla grande proprietà di Porto Rotondo, nella Regione Sardegna.

Ma Forbes fa anche una stima della futura ricchezza dei nuovi cinque miliardari: Marina e Pier Silvio deterranno un patrimonio di 1,9 miliardi di dollari (a testa); Barbara, Eleonora e Luigi possiederanno invece 1 miliardi di dollari (a testa). La tassa di successione in Italia, per le somme superiori a 1 milione di euro, è il 4%.

Il comunicato della Fininvest SpA, le altre donazioni e volontà testamentarie

Il 6 luglio un messaggio della stessa Fininvest chiarisce però in merito alla gestione aziendale: “Marina Berlusconi, Presidente del CdA, e Pier Silvio Berlusconi, Barbara Berlusconi e Luigi Berlusconi, amministratori, ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre Silvio Berlusconi, informano che da esse risulta che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso”.

Le volontà del fondatore di Forza Italia, datate 2 ottobre 2006, erano infatti quelle di lasciare la disponibile in parti eguali ai figli Marina e Pier Silvio, mentre tutto il resto in parti eguali a tutti i cinque figli. Le altre donazioni di Silvio Berlusconi: 100 milioni di euro vanno alla compagna Marta Fascina, altri 100 milioni al fratello Paolo Berlusconi, 30 milioni di euro a Marcello Dell’Utri, con cui l’ex premier ha fondato, nel 1994, il partito politico Forza Italia.